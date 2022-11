European Video Games Society hält zwei November-Workshops für die Gamesbranche

Im November veranstaltet die European Video Games Society (EVGS) der EU-Kommission zwei neue Workshops für die Gaming-Branche. Am 15. November von 10:30 bis 12:30 findet der Online-Workshop "Fuelling a growing market - Financing and investments in the video games sector" statt, Anmeldungen sind kostenlos über die EVGS-Webseite hier möglich. Der Workshop soll sich auf die Herausforderungen und Chancen bei der Finanzierung und den Investitionen im Videospielsektor konzentrieren, indem er die private Finanzierung, die öffentliche Finanzierung und Fälle von Mischfinanzierung untersucht. Er wird sie im Kontext breiterer Markttrends identifizieren und mögliche Lösungen vorschlagen, die von politischen Entscheidungsträgern und Akteuren der Branche umgesetzt werden können. Die Diskussion wird auch die strukturellen Unterschiede zwischen kleineren/indischen Unternehmen und größeren Unternehmen berücksichtigen, die im Allgemeinen mit anderen Finanzierungsproblemen konfrontiert sind, sowie die Finanzierungsphase, in der die festgestellten Herausforderungen am ehesten auftreten.

Zwei Tage später, am 17. November, findet ebenfalls von 10:30 bis 12:30 der Workshop "Market trends in the video games sector: today and tomorrow" statt. Auch hier sind Anmeldungen noch kostenlos über die Eventseite möglich. Der Workshop wird sich mit aktuellen und vorhersehbaren Markttrends befassen, die den Videospielsektor betreffen. Ziel ist es, Informationen und Erkenntnisse von Interessenvertretern über die Markttrends im Sektor zu sammeln, erstens in Bezug auf die Technologie, zweitens in Bezug auf die Marktgröße, den Umsatz und die Segmentierung des Sektors und schließlich in Bezug auf Verbrauchertrends und -verhalten. Der Workshop soll die Art sowie die potenziellen Auswirkungen und Folgen solcher Trends auf die EU- und Weltmärkte, das Wachstum des Sektors und die öffentliche Politik erörtern und darüber diskutieren, wie die Branche in ihrer Entwicklung unterstützt werden kann.

Pascal Wagner