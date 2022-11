"Need for Speed Unbound" geht Modekooperation mit Versace, Puma und anderen Marken ein

Im Dezember erscheint "Need for Speed Unbound" und für den nächsten Teil der Racing-Reihe sind Electronic Arts und Criterion Games eine Modekooperation mit diversen Marken eingegangen. Die Modekooperation hat Toni-Blaze Ibekwe, Modeleiter des Spiels und Chefredakteur des britischen Magazins "Wonderland", mitgestaltet. "'Need for Speed Unbound' präsentiert eine echte visuelle Identität, in der Fans sich selbst und ihren Stil im Spiel darstellen können. Mit diesen Partnerschaften lassen wir die Grenzen zwischen realen und digitalen Inhalten verschwimmen, und ich hoffe vor allem, dass Spieler:innen die Freiheit genießen, sich durch Kleidung auszudrücken und einige ihrer 'gewagten' Entscheidungen aus dem Spiel ins echte Leben übertragen", so Ibekwe.

Zu den kooperierenden Modemarken gehören Versace, Puma, Palace, Namilia und Danielle Guizio. Charaktere und Fahrzeuge werden die Designs und Marken der jeweiligen Modehäuser tragen und präsentieren. Es wird auch eine Palace-Edition in Zusammenarbeit mit der gleichnamigen Modemarke angeboten. Weiterhin sind im Spiel Zubehör der Marken Alpha Industries, Awge, Born x Raised, Brain Dead, Champion, Edwin, Fila, GCDS, Khrisjoy, Mki Miyuki Zoku, Napapijir und Vans enthalten.

"Das Need-for-Speed-Franchise wird zur Heimat bahnbrechender, innovativer Marken, die die Kultur aktiv gestalten. Mit 'Need for Speed Unbound' wollten wir dieses Ethos auf ein höheres Niveau bringen, indem wir ein wirklich authentisches Universum schaffen, das nicht nur unsere Spieler:innen repräsentiert, sondern ihnen auch Gelegenheiten gibt, mit diesen renommierten Marken auf völlig neue Weise zu interagieren und sie zu erleben", sagte Kieran Crimmins, Creative Director bei Criterion Games.

"Rennsportstil war schon immer das Herzstück der Namilia-Markenidentität, die Hochleistungskleidung mit High Fashion, Pop-Kultur und Club-Kleidung vereint. Als eines der legendären Rennspiele ist Need for Speed äußerst einflussreich bei der Beibehaltung einer modernen und innovativen Rennästhetik. Wir lieben es, unsere Designs in einem digitalen, nutzbaren Format zu sehen, da virtuelle Realität und 3D-Animation die Zukunft der Mode bestimmen. Alle Teile im Spiel sind auch im realen Leben verfügbar, das macht diese Namilia x NFS-Kooperation zum perfekten kreativen Zusammenspiel", so Nan Li, Gründerin von Namilia. "Ich bin mit Gaming aufgewachsen, was definitiv meine kompetitive Ader geformt hat, und auch heute noch im Geschäftsleben ab und an zum Vorschein kommt. Das Gefühl, unbedingt gewinnen zu wollen, hat nie nachgelassen. Diese Kooperation lässt meine Träume, die ich als kleines Mädchen hatte, wahr werden - nicht nur mein eigenes Auto im Spiel zu haben, sondern auch, dass es heute mehr weibliche Repräsentationen in der Videospielindustrie gibt. Diese bisher fehlende Personalisierung kommt jetzt zum Tragen", erklärt Danielle Guizio, Gründerin von Guizio. "Seit 1985 ist Puma Teil der Motorsportwelt und wird stets von der unerbittlichen Hingabe angetrieben, innovative Produkte für die besten Rennteams der Welt und deren Fans zu schaffen. Die Integration in 'Need for Speed' setzt diesen Ansatz in der digitalen Welt fort, in der wir stets unser Bestes geben, mit den aufregendsten Marken zusammenzuarbeiten, unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, unsere Marke in einem digitalen Umfeld zu tragen und zu zeigen", sagt Mathias Wendholt, Head of Marketing Puma Motorsport.

Adriano D'Adamo