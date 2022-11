Dramaserie "The Last Of Us" startet am 16. Januar 2023

Die HBO-Original-Dramaserie "The Last Of Us" startet in der Nacht auf den 16. Januar 2023. Die erste Staffel wird bei Sky und auf dem Streamingdienst WOW verfügbar sein. Auch in den USA wird die Serie am gleichen Tag anlaufen.

"The Last Of Us" basiert auf dem PlayStation-exklusiven Videospiel vom Dev-Studio Naughty Dog und Sony Interactive Entertainment. Craig Mazin ("Chernobyl") und Neil Druckmann (Creative Director und Autor von "The Last Of Us") schrieben das Drehbuch und fungierten als Executive Producers. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint und Naughty Dog produzieren die Serie. PlayStation Productions war bisher für die "Uncharted"-Verfilmung verantwortlich. Es ist die erste TV-Serie der Produktionsfirma.

"Die Geschichte von "The Last Of Us" spielt zwanzig Jahre nachdem die moderne Zivilisation zerstört wurde. Joel, ein abgehärteter Überlebender, wird angeheuert, um Ellie, ein 14-jähriges Mädchen, aus einer repressiven Quarantäne-Zone zu schmuggeln. Was als kleiner Job anfängt, wird schon bald zu einer brutalen und herzzerreisenden Reise, als die beiden zusammen die USA durchqueren und gemeinsam ums Überleben kämpfen müssen", so fasst Sky die Ausgangslage zusammen.

Die Besetzung umfasst Pedro Pascal als Joel, Bella Ramsey als Ellie, Gabriel Luna als Tommy, Anna Torv als Tess, Nico Parker als Sarah, Murray Bartlett als Frank, Nick Offerman als Bill, Melanie Lynskey als Kathleen, Storm Reid als Riley, Merle Dandridge als Marlene, Jeffrey Pierce als Perry, Lamar Johnson als Henry, Keivonn Woodard als Sam, Graham Greene als Marlon und Elaine Miles als Florence. Ashley Johnson und Troy Baker spielen ebenfalls mit.

Marcel Kleffmann