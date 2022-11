Just Watch nimmt E-Sport-Events in Streaming Guide auf

Just Watch ergänzt sein Streaming-Guide-Angebot um das Thema Gaming, besser gesagt um E-Sport. Ab sofort werden Streams zu "League of Legends" ausgewiesen. Weitere Guides für "Dota 2", "CS:GO" und "Valorant" sollen in den nächsten Wochen folgen.

Der Streaming-Guide-Anbieter Just Watch steigt ins Gaming ein, genauer gesagt in den Bereich E-Sport. Der internationale Dienst, der sich als eine Art Programmguide zu allen Video-Streaming-Anbietern versteht listet ab sofort in einem speziellen Bereich auch E-Sport-Streams zu "League of Legends" auf. In den kommenden Wochen sollen weitere Guides zu anderen beliebten E-Sport-Disziplinen, namentlich "Dota 2", "CS:GO" und "Valorant" folgen. Ob darüber hinaus Disziplinen in den Guide aufgenommen werden, ist derzeit nicht bekannt.

Beim Aufbau des Guides trug Just Watch nach eigenen Angaben auch Daten zur Zahl der Zuschauer:innen von E-Sport- und anderen Events zusammen. Das Ergebnis überrascht durchaus. Mit 73,86 Mio. Zuschauer:innen lag das "LoL"-Finale von 2021 sogar deutlich vor den Finals der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft, des NBA 2022-Finales oder des 2021-Finales der MLB. Zwar gibt es nach oben hin Sport-Events, die weit mehr Menschen erreichen, doch dabei handelt es sich mit dem Super Bowl oder dem Finale der UEFA Champions League um die absoluten Top-Events der globalen Sportwelt.