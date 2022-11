Holoride veröffentlicht VR-In-Car-Plattform für Audi-Fahrzeuge

Holoride veröffentlichte heute ihre gleichnamige VR-In-Car-Entertainment-Plattform in Deutschland und den USA. Das Pioneer's Pack umfasst unter anderem ein HTC-Vive-Flow-Headset und bietet VR-Inhalte an, wie Gaming, Entertainment und Wellness. Dafür werden in Echtzeit gesammelte Fahrzeugdaten genutzt.

Holoride kündigte heute die gleichnamige VR-In-Car-Plattform für Audi-Fahrzeuge an, die ab heute in Deutschland und den USA erhältlich ist. Das Pioneer's Pack wird zu einem Preis von 699 Euro angeboten. Es beinhaltet ein HTC-Vive-Flow-Headset, ein 8BitDo-Pro-2-Gamepad und Sicherheitsgurt. Weiterhin werden monatliche und jährliche Abonnements angeboten. Sie bieten den Zugang zu einem Medienkatalog an, der voraussichtlich alle sechs bis acht Wochen erweitert werden soll. Die kompatiblen Audi-Modelle sind A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Q8, Audi e-tron, e-tron Sportback und e-tron GT.

Die Holoride soll im Auto High-End-VR-Erlebnisse ermöglichen. Diese Art der Mediennutzung bezeichnet Holoride als Elastic Content und soll sich laut eigenen Angaben mit den besten Freizeitparks der Welt messen können. Die VR-Inhalte umfassen Gaming, Entertainment und Wellness. Dafür nutzt die Plattform Fahrzeugdaten, die in Echtzeit gesammelt werden. Auf der Holoride wird "Cloudbreakers: Leaving Haven" spielbar sein. Der VR-Titel wurde von Superconductor produziert. Die Agentur wurde vom Fast-and-Furious-Regisseur Justin Lin, Anthony und Joe Russo, die unter anderem bei "Avengers: Endgame" Regie geführt haben, gegründet. Es werden auch pädagogische Programme und Achtsamkeits-Apps angeboten. Das eigene Handy kann über eine Applikation auf das Headset gespiegelt werden und so Inhalte abspielen. Die Holoride soll auch der möglichen Reiseübelkeit der Nutzer:innen vorbeugen. Die Bewegung des Fahrzeugs soll in die VR mit nahezu keiner Latenz übertragen werden.

"Trotz der großen Fortschritte, die die Automobiltechnologie in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, haben sich die Erlebnisse und die Unterhaltungsmöglichkeiten für Mitfahrende kaum geändert. Mit der Einführung von Holoride verbessern wir nicht nur dieses überholte Erlebnis, sondern stellen Entwickler:innen überall auf der Welt eine völlig neue Methode des Spielens, Storytellings, Interagierens und Erlebens vor. Wir sind gespannt, was sie daraus machen", sagt Nils Wollny, CEO und Mitbegründer von Holoride.

"Durch die Kombination der Holoride-Technologie mit der leichten und immersiven HTC VIVE Flow erreicht Unterhaltung im Auto eine völlig neue Dimension. Indem Passagiere in Spiele und andere Inhalte eintauchen können, lässt sich jede Autofahrt mühelos umgestalten. So kommt garantiert keine Langeweile auf", so Fabian Nappenbach, Director of Product Marketing, HTC EMEA.

Adriano D'Adamo