Embracer schließt Onoma, ehemals Square Enix Montreal

Die Embracer Group hat das kürzlich umbenannte Studio Onoma geschlossen, dies geht aus übereinstimmenden Medienberichten von Bloomberg und GI.biz hervor. Onoma hieß vorher Square Enix Montreal und war unter anderem für Mobile Games wie "Deus Ex Go", "Hitman Go" und "Tomb Raider Go" verantwortlich. Aktuell befand sich ein iOS- und Android-Game auf Basis von "Avatar: The Last Airbender" in Entwicklung. Bei dem kanadischen Studio waren rund 200 Mitarbeiter:innen beschäftigt, von denen einige bei Eidos Montreal unterkommen könnten. Die überraschend schnelle Schließung wird mit Kosteneinsparungen im Dev-Bereich begründet. Embracer hatte Square Enix Montreal, beziehungsweise Onoma, im Mai 2022 zusammen mit Crystal Dynamics und Eidos Montreal von Square Enix übernommen.

"Wir sehen die Wachstumschancen in erster Linie bei unseren erstklassigen Franchises und AAA-Spielen", sagte Phil Rogers, Director von CDE Entertainment, zugehörig zur Embracer Group, bei GI.biz. Rogers meinte weiter, dass die Schließung von Publishing-QA und Onoma eine schwierige Entscheidung war, die sie aber mit "großer Sorgfalt und Bedacht getroffen" hätten. Ursprünglich war es geplant, dass sich Onoma auf die Entwicklung von Fortsetzungen, Remakes, Remasters und Spin-offs von älteren Spielen konzentrieren sollte.

Derweil arbeitet Eidos Montreal laut Bloomberg an einem neuen Deus-Ex-Spiel (sehr frühes Entwicklungsstadium), einem Fable-Projekt zusammen mit dem Xbox-Game-Studio Playground Games und eine völlig neue IP.

Marcel Kleffmann