PlayStation VR 2 erscheint am 22. Februar 2023

Sony Interactive Entertainment wird PlayStation VR2 am 22. Februar 2023 veröffentlichen. Das VR-Headset für die PlayStation 5 wird für 599,99 Euro verkauft. Das Standard-Paket enthält Headset, PS VR2 Sense-Controller und Stereokopfhörer. Für 50 Euro mehr wird ein Bundle mit dem Spiel "Horizon Call of the Mountain" angeboten. Die Ladestation für den PlayStation VR2 Sense-Controller wird ebenfalls am 22. Februar 2023 erscheinen und 50 Euro kosten. Mit der Ladestation können die VR-Controller geladen werden und die USB-Anschlüsse der PlayStation 5 bleiben frei.

Während der Einführungsphase des Headsets in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg wird PlayStation VR2 zunächst ausschließlich über den Online-Shop von PlayStation verkauft. "Bestellungen von PlayStation VR2-Headsets und -Bundles über direct.playstation.com werden während der gesamten Woche nach der Veröffentlichung versandt", verspricht Sony. In anderen Märkten wird PlayStation VR2 bei teilnehmenden Einzelhändlern verkauft. Weitere Details sollen folgen.

PlayStation VR 2 bietet verbessertes Headset-basiertes Controller-Tracking (ohne zusätzliche Kamera). Die OLED-Displays haben eine Auflösung von 2000x2040 pro Auge mit 90 Hz oder 120 Hz. Das Sichtfeld soll circa 110° umfassen. "Die PlayStation VR2 Sense-Technologie umfasst Schlüsselfunktionen, die einzigartige Spielerlebnisse ermöglichen, wie z. B. Headset-Feedback, Eye Tracking, 3D-Audio und die adaptiven Trigger und das haptische Feedback der PS VR2 Sense-Controller. Zusammen mit kompatiblen Spielen fesseln sie die Sinne der Spieler und bieten ein unglaublich tiefes Gefühl der Immersion", fasst Isabelle Tomatis, Vice President, Brand, Hardware and Peripherals, bei Sony zusammen. "Wir haben das PS VR2-Headset mit Blick auf Komfort entwickelt, in einem etwas schlankeren und leichteren Design im Vergleich zu unserem vorherigen Headset. Wir haben auch eine integrierte Belüftung für zusätzlichen Luftstrom und ein Linseneinstellrad für ein individuelleres Gefühl eingebaut"

Sony erwartet mehr als 20 Launch-Titel für PSVR2. Heute wurden elf weitere Games angekündigt, darunter "The Dark Pictures: Switchback VR" von Supermassive Games, "Cities VR - Enhanced Edition" als VR-Adaption von "Cities: Skylines" von Fast Travel Games, "Crossfire: Sierra Squad" von Smilegate, "The Light Brigade" von Funktronic Labs, "Cosmonious High" von Owlchemy Labs. "Hello Neighbor: Search and Rescue" von tinyBuild Games, "Jurassic World Aftermath Collection" von Coatsink, "Pistol Whip VR" von Cloudhead Games, "Zenith: The Last City" von Ramen VR, "After The Fall" von Vertigo Games und "Tentacular" von Firepunchd Games aus Berlin.

Bereits Anfang Oktober berichtete Bloomberg unter Berufung auf unternehmensinternen Quellen, dass Sony bis Ende des laufenden Geschäftsjahres im März 2023 zwei Millionen PSVR-2-Headsets produzieren möchte. Ein ambitioniertes Ziel, wenn bedacht wird, dass PSVR mehrere Monate brauchte, um die erste Million Einheiten zu verkaufen. Außerdem könnten Lieferengpässe dieses Ziel ebenfalls gefährden.

Marcel Kleffmann