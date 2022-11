"Games for Families" feiert Comeback in Dresden

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist die Games-Roadshow "Games for Families" zurück und gastiert am kommenden Wochenende auf der spielraum in Dresden. Mit dabei bei dem von planetlan organisierten Gemeinschaftsstand sind unter anderem Plaion, Giants Software und Ubisoft.

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie-Pause geht es auch für die Gaming-Roadshow "Games for Families" endlich wieder weiter. Wie die Organisator:innen der Bochumer planetlan mitteilen, gastiert "Games for Families" am 5. und 6. November auf der spielraum in Dresden. Es ist ein besonderer Tourstopp, denn ausgerechnet bei der spielraum in Dresden fand im November 2019 der letzte Auftritt der Games-Roadshow vor der Pandemie statt.

Auch wenn der kommende "Games for Families"-Stand noch nicht in der gleichen Größenordnung spielt wie die Auftritte von vor der Pandemie, mit Firmen wie Plaion, Giants Software und Ubisoft sind namhafte Unternehmen der Branche dabei. Komplettiert wird das Angebot vor Ort von Brettspielen wie "Kugelblitz Tornado" von Norris Spiele. Und mit Thomas Noschka, bekannt als "K.Tze", ist auch ein Influencer mit mehr als 200.000 Abonnent:innen auf YouTube vor Ort.

Auch wenn planetlan derzeit noch keinen Ausblick für 2023 bekannt gab, dürfte das Comeback der "Games for Families" mit Spannung beobachtet werden. Vor der Pandemie erfreute sich die Games-Roadshow großer Beliebtheit und wurde von fast allen namhaften Publishern unterstützt. Das Konzept der "Games for Families" entspricht einer Art Messe in Messe, wobei die Gamesunternehmen kein eigenes Personal für die Messeauftritte abstellen müssen. Die Roadshow macht dabei bei publikumsstarken Verbrauchermessen halt. 2019 legte "Games for Families" neun, 2018 acht Tourstops ein. Allein 2018 kumulierte sich die Zahl der Besucher:innen auf den Tourstationen auf über 800.000 Menschen.