Erstes Gaming-Event von TikTok soll Videospiele für die App vorstellen

TikTok veranstaltet heute das erste eigene Gaming-Event, das sich auch direkt an die Branche richtet. Laut eines Medienberichts könnte TikTok ein neues Feature vorstellen, um Videospiele in der App in einem eigenen Tab zu spielen.

Im Laufe des heutigen Tages findet das Event "TikTok made me play it" statt. TikToks erstes Gaming-Event richtet sich auch an die Branche. Auf dem Programmplan der digitalen Veranstaltung stehen Punkte wie User-Engagement, Community-Aufbau und das Potenzial von TikTok Gaming allgemein (zur Website).

Laut einem Bericht der Financial Times soll TikTok ein neues Feature vorstellen, das es erlaubt, Videospiele in der App zu nutzen. Games sollen demnach in einem eigenen Tab zu finden sein, in dem ebenfalls Werbung geschaltet und Produkte angeboten werden können. Das Gaming-Event wird mit Electronic Arts, 2K Games und NetEase beworben, die im Zuge der Ankündigung In-App-Games etwas präsentieren könnten. "Wir suchen immer nach Möglichkeiten, unsere Plattform zu bereichern und testen regelmäßig neue Ideen, von denen wir glauben, dass sie unserer Community einen Nutzen bringen können", antwortete TikTok gegenüber der Financial Times.

