Frontier Developments kauft Complex Games

Frontier Developments gab soeben die Übernahme von Complex Games bekannt. Durch die Übernahme soll das Studio im kanadischen Winnipeg vergrößert werden, um einerseits "ambitioniertere zukünftige Titel zu entwickeln" und andererseits "Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters" weiter zu unterstützen. Complex Games wurde 2001 von Noah Decter-Jackson und Adrian Cheater gegründet und beschäftigt 20 Mitarbeiter:innen. "Daemonhunters" war ihr erstes eigenes Projekt, es wurde in Zusammenarbeit mit Frontier Foundry, dem Third-Party-Label von Frontier Developments, veröffentlicht. Bis dahin hatte das kanadische Studio für verschiedene Publisher und Plattformen gearbeitet.

Es ist außerdem die erste Übernahme eines Entwicklungsstudios durch Frontier. "Die Akquisition ist eine Fortsetzung des Engagements des Unternehmens für Wachstum und Expansion, die Frontiers Portfolio an Genre-führenden Titeln weiter ausbaut und gleichzeitig einen zentralen Entwicklungsstandort für Frontier in Manitoba, Kanada, schafft, einer Region mit einem umfangreichen und wachsenden Talentpool für die Videospielentwicklung", heißt es aus Cambridge in Großbritannien.

"Als wir 2019 unsere Third-Party-Publishing-Strategie ins Leben gerufen haben, waren wir begeistert von der Möglichkeit, unsere Frontier-Foundry-Entwicklungspartner durch eine Übernahme fester an Frontier zu binden", so Jonny Watts, CEO von Frontier Developments. "Unsere Erfahrungen mit Complex Games bei Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters waren großartig, und ich freue mich, Noah und das Team bei Frontier willkommen zu heißen, um unser Entwicklungsteam in Manitoba, Kanada, zu vergrößern und weiterzuentwickeln. Dies ist die erste Akquisition von Frontier, und wir werden weiterhin nach Möglichkeiten suchen, die Ressourcen von Frontier zu erweitern, um unser Portfolio weiter zu entwickeln und zu pflegen."

"Die Zusammenarbeit mit Frontier bei Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters war eine großartige Erfahrung und ich freue mich auf die Wachstumspläne für unser Studio in Winnipeg", so Noah Decter-Jackson, CEO von Complex Games. "Ich bin sehr stolz auf die Erfolge von Complex Games und möchte mich bei allen bedanken, die an diesem Erfolg über viele Jahre hinweg beteiligt waren. Ich freue mich darauf, in Zukunft als Teil von Frontier noch mehr großartige Spiele zu entwickeln."

Marcel Kleffmann