Rekordstart von "Call of Duty: Modern Warfare II"

"Call of Duty: Modern Warfare II" hat das umsatzstärkste Launch-Wochenende des Jahres 2022 hingelegt und zugleich den erfolgreichen Start in der Franchise verzeichnet. Über 800 Millionen Dollar soll der Shooter in den ersten drei Tagen seit Veröffentlichung am 28. Oktober 2022 weltweit eingespielt haben.

Mehr als 800 Millionen Dollar hat "Call of Duty: Modern Warfare II" in den ersten drei Tagen nach Release weltweit umgesetzt. Publisher Activision Blizzard spricht von dem größten "Blockbuster-Launch" des Jahres und zieht einen Vergleich zum Boxoffice, denn der Shooter soll die weltweiten Einspielergebnisse von Filmen wie "Top Gun: Maverick" und "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" übertroffen haben. Genre-Konkurrenz wie "Battlefield", "Battlefront" oder "Halo" fehlte in diesem Jahr.

Zugleich hat "Modern Warfare II" einen neuen Rekord für das Eröffnungswochenende der Call-of-Duty-Reihe aufgestellt, gemäß interner Daten von Activision Blizzard. Laut Publisher übertraf das aktuelle Spiel in den ersten drei Tagen nach der Veröffentlichung den bisherigen Fünf-Tage-Rekord der Franchise, der 2011 von "Call of Duty: Modern Warfare 3" aufgestellt wurde, was die Verkaufszahlen (sell-through) angeht. "Call of Duty: Modern Warfare? schaffte im Jahr 2019 einen 600-Millionen-Dollar-Launch. Es ist demnach der stärkste Verkaufsstart in der langjährigen Reihe. Auch neue Franchise-Rekorde für die Anzahl der Spieler:innen und Spielstunden wurden aufgestellt, aber nicht weiter spezifiziert. "Wir danken den Spieler:innen von Call of Duty dafür, dass sie Modern Warfare II zu einem Spiel gemacht haben, das in die Geschichtsbücher eingeht und die höchsten Einspielergebnisse des Jahres verzeichnet", sagte Bobby Kotick, CEO von Activision Blizzard.

Zudem soll die Franchise in den nächsten Wochen weiter ausgebaut werden. Am 16. November wird zum Beispiel die Free-to-Play-Variante "Call of Duty: Warzone 2.0" starten. Auch der PvPvE-Modus DMZ, eine Extraction-Variante wie in "Hunt: Showdown" oder "The Cycle", soll zum Release von "Warzone 2" zur Verfügung stehen.

"Call of Duty: Modern Warfare II" wurde am 28. Oktober 2022 für PC via Battle.net und Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht. Die Entwicklung des Titels wurde von Infinity Ward geleitet, zusammen mit Activision Central Design, Activision Central Tech, Activision Localization Dublin, Activision QA, Activision Shanghai, Beenox, Demonware, High Moon Studios, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob und Treyarch.

Marcel Kleffmann