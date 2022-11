Deal zwischen Marvel und Electronic Arts umfasst mindestens drei Spiele

Marvel und Electronic Arts arbeiten bekanntlich an einem Iron-Man-Game. Der Titel wird aber nur das erste von mindestens drei Marvel-Videospielen aus dem Hause Electronic Arts werden. Der Deal zwischen den beiden Unternehmen wird mindestens drei Action-Adventures umfassen, die für PC und Konsole erscheinen sollen. Das Iron-Man-Spiel wird ebenfalls ein Singleplayer-Action-Adventure aus der Third-Person-Perspektive. Es wird bei Motive Studios entwickelt. Die Leitung des Projekts übernimmt Olivier Proulx, der bereits als Producer an "Marvel's Guardians of the Galaxy" mitgewirkt hat.

"Wir sind seit langem Fans von Marvel und ihrer beeindruckenden Führung, daher ist dies ein bemerkenswerter Moment sowohl für unsere Entwickler:innen als auch für unsere Spieler:innen und Fans. Wir freuen uns darauf, Marvel in der EA-Familie der Entwickler:innen willkommen zu heißen und wissen, dass diese Zusammenarbeit außergewöhnliche Erlebnisse für unsere Spieler:innen hervorbringen wird. Wir können es kaum erwarten, die Reaktionen der Spieler:innen zu sehen, wenn sie zu Iron Man werden und die außergewöhnlichen Dinge tun, für die dieser Superheld bekannt ist", so Laura Miele, COO bei Electronic Arts.

"Bei Marvel streben wir danach, die besten Teams zu finden, die unsere Charaktere auf eine Art und Weise auf ihre Heldenreise mitnehmen können, wie sie es noch nie zuvor getan haben, und die Zusammenarbeit mit Electronic Arts wird uns dabei helfen. Wir sind stolz darauf, mit Entwickler:innen enthusiastisch und kreativ zusammenzuarbeiten, damit sie die Freiheit haben, etwas wirklich Einzigartiges und Bemerkenswertes zu schaffen. Das Team von Motive hat mit seinem Iron-Man-Videospiel den Anfang gemacht, und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler:innen in naher Zukunft mehr erfahren", so Jay Ong, Executive Vice President bei Marvel Games.

Adriano D'Adamo