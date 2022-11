Netflix kauft Cozy-Games-Studio Spry Fox

Netflix kauft das Puzzle- und Cozy-Game-Studio Spry Fox hinter "Cozy Grove". Spry Fox ist damit das sechste Spielestudio in der Unternehmensfamilie des Streamingdienstleisters.

Wie Netflix am Montag abkündigte, tritt mit Spry Fox das sechste Spielestudio der Unternehmensfamilie des Streamingdienstleisters bei. Spry Fox ist ein mobile-fokussiertes Studio mit Sitz in Seattle, das Puzzle- und Cozy Games produziert. Einen Konsolen- und PC-Erfolg konnte Spry Fox mit der Lebenssimulation "Cozy Grove" feiern, dessen Fortsetzung "Cozy Grove 2" sich bereits in Entwicklung befindet.

"Als David und ich vor zwölf Jahren Spry Fox gründeten, war es unser Ziel, einen Ort zu schaffen, an dem nette, kreative Menschen schöne, originelle Spiele in einer unterstützenden Umgebung entwickeln können, die den Menschen, die sie spielen, Freude bereiten", so Daniel Cook, Mitbegründer von Spry Fox. "Nach vielen herzlichen Gesprächen freuen wir uns alle darauf, Netflix als internes Spielestudio beizutreten und gemeinsam fantastische Spiele zu entwickeln."

Pascal Wagner