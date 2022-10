Erfolgreicher Start der Polaris Convention

Am vergangenen Wochenende fand in Hamburg die erste Polaris Convention statt. Die Community-Messe zog knapp 10.000 Gäste an, auch Peter Tschentscher, der Erste Bürgermeister der Hansestadt, war vor Ort. Nächstes Jahr im Herbst geht das Event in die nächste Runde.

Die erste Ausgabe der Polaris Convention wird von den Veranstaltern, Hamburg Messe und Congress sowie Super Crowd, als voller Erfolg gewertet. Knapp 10.000 Gäste wurden gezählt, von denen knapp 7.000 auch die Polaris App nutzten. Während der gesamten Laufzeit sahen sich rund eine Million Zuschauende das Showprogramm der Polaris und der Partner:innen im Livestream an. Die hauseigenen Social-Media-Kanäle erreichten über 50.000 Konten.

"Das war ein toller Start für eine neue Messe. Wohin man auch hörte, es gab durchweg begeisterte Kommentare von Ausstellenden und Gästen. Als Hamburg Messe und Congress freut uns besonders, dass wir mit der Polaris Convention offensichtlich einen Nerv getroffen haben. Wir sind hochzufrieden. Das waren drei buchstäblich bunte Tage mit vielen Eindrücken und einem Publikum, wie wir es bislang noch nie in dieser Zahl auf unserem Messegelände begrüßen konnten. Zudem konnten wir eine Veranstaltung platzieren, die hervorragend zu Hamburg als einem der führenden Games-Standorte Europas passt", sagt Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress. "Die Polaris-Premiere macht definitiv Lust auf mehr. Bei uns beginnen jetzt die Vorbereitungen der nächsten Polaris."

Die als Community-Event angelegte Messe drehte sich um Games, Creator, E-Sport, japanische Popkultur, Kunst sowie Cosplay - und sollte diese Themen für ein breites Publikum zugänglich machen. Nächstes Jahr im Herbst geht das Event in die nächste Runde.

Über die Nutzung der Polaris App sagte Wolf Lang, CEO von Super Crowd aus Hamburg: "Mehr als 7.000 Fans haben vor Ort unser Polaris Game gespielt. Wir freuen uns, dass diese Weltneuheit so gut bei den Fans der Polaris ankam. Durch die App wurden mehr als 25.000 Freundschaften geschlossen, 100.000 Sticker gesammelt, sowie 3.000 Preise von unseren Partnern und Ausstellern gewonnen. Unter anderem 200 Mario Kaffeebecher bei Nintendo oder 100 One Piece Film: Red - Festival Kits bei Crunchyroll. Der Gesamtsieg ging an die Spielerin Jona mit einem unglaublichen Level 127. Die ersten zehn Spielerinnen und Spieler bekamen durch unsere Partner Valve, Nintendo, Shure und Adept Preise im Wert von 8.000 Euro."

Die vielfältigen Angebote der Convention werden folgendermaßen kurz zusammengefasst: "In fünf verschiedenen Arealen kamen die Fans von moderner Popkultur ganz auf ihre Kosten: In der Neo Taki Area stand das Thema Japan und Asien im Mittelpunkt, unter anderem mit Ninotakus vollbesuchten Quizzes und interessanten Interviews rund um das Thema Anime. Fans von eSports und anderen Gaming-Herausforderungen konnten in der Speedrun- und Retro-Ecke sowie bei Turnieren im Cyberdome zeigen, was sie drauf haben. Auch die deutsche Content-Creator-Szene war vertreten und heizte dem Publikum mit ihren Bühnenshows ein. (...) Freundinnen und Freunde von Tabletop wurden ebenso glücklich wie Retro-Fans, die sich auf dem Retro-Flohmarkt am Sonntag nach Schätzen umschauen konnten. Talentierte Artists wie Shinnosuke Uchida zeigten, was mit Stift, Papier oder Grafiktablet alles machbar ist und stellten ihre Kreationen in Valdhaym aus. In der Sandbox konnten außerdem einige der interessantesten kommenden Spiele ausprobiert werden, darunter Titel von Nintendo, Daedalic oder Wired Productions. Besonders am Sonntag kamen viele Familien mit Kindern und entdeckten aufregende neue Welten."

Marcel Kleffmann