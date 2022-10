GamesTalente entwickeln digitale Spiele mit Solarpunk-Zukunftsvisionen

Insgesamt 50 Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren aus Deutschland, Spanien und Österreich nahmen in diesem Jahr an der GamesTalente-Akademie via Videokonferenz teil, begleitet von einem 13-köpfigen Akademie-Team. Das Ziel war es, in gruppenbasierter Projektarbeit eigene Spielideen im Sci-Fi-Bereich "Solarpunk" zu erarbeiten und umzusetzen, also in einem Szenario, in dem Klimakrise und Umweltverschmutzung überwunden wurden. Dabei entstanden Adventures, Strategiespiele und Plattformer über das Entmüllen des Planeten, das Begrünen von Betonwüsten und den Aufbau utopischer Zukunftsstädte. "Außerdem eigneten sich die Teilnehmenden in Workshops neue Fähigkeiten an, erhielten Einblicke in Entwicklerstudios sowie fachspezifische Studiengänge und setzten sich darüber hinaus konstruktiv mit inhaltlichen Themen wie Vielfalt beim Spielfigurendesign auseinander", schreiben die Veranstalter:innen.

"Die kreative Energie, die Games bei den Jugendlichen freisetzt, ist beeindruckend und es macht Spaß zu beobachten, wie alle ihre individuellen Talente zur Umsetzung einer gemeinsamen Vision miteinbringen", sagt Akademieleiter Marius Hoffmann. Die pädagogische Leiterin Isabel Grünberg ergänzt: "Durch die gemeinsame Projektarbeit, das Anbieten eigener Workshops sowie verschiedene Austauschmöglichkeiten werden die Jugendlichen nicht nur in ihren Talenten, sondern auch in ihrer Persönlichkeit gestärkt. Und das macht einen wesentlichen Teil des GamesTalente-Konzepts aus."

Qualifiziert hatten sich die Teilnehmer:innen über einen bundesweiten Kreativ-Wettbewerb. Initiatoren von GamesTalente (zur Website) sind das Talentförderzentrum Bildung & Begabung und die Stiftung Digitale Spielekultur. "Das Programm basiert auf der Überzeugung, dass digitale Spiele nicht nur ein essenzieller Bestandteil des Alltags vieler Jugendlicher sind, sondern auch ein enormes Potenzial für die individuelle Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung von jungen Menschen bieten", erläutert das Team hinter der Akademie.

Marcel Kleffmann