Liam Hemsworth löst Henry Cavill als "The Witcher" ab

Obwohl die dritte Staffel von Netflix' "The Witcher"-Serie noch nicht angelaufen ist, hat der Streamingdienstleister bereits Neuigkeiten für die vierte Staffel zu verkünden: Erstens wird sie kommen, zweitens wird der Hauptdarsteller wechseln. Ab Staffel vier wird nicht mehr Henry Cavill den Geralt von Riva spielen, sondern Liam Hemsworth. Genaue Gründe für den Wechsel nannte keiner der Beteiligten. Da Cavill für die wiederkehrende Rolle des Superman im nächsten DC-Universe-Film bestätigt wurde, könnte der Wechsel jedoch damit zusammenhängen.

"Meine Reise als Geralt von Rivia war voll von Monstern und Abenteuern, und leider werde ich mein Medaillon und meine Schwerter für Staffel 4 niederlegen", so Cavill in einem Statement. "An meiner Stelle wird der fantastische Mr. Liam Hemsworth die Rolle des Weißen Wolfs übernehmen. Wie bei den größten literarischen Figuren übergebe ich die Fackel mit Ehrfurcht vor der Zeit, die ich mit der Verkörperung von Geralt verbracht habe, und mit Begeisterung, wie Liam diesen faszinierendsten und nuanciertesten aller Männer darstellen wird. Liam, guter Herr, diese Figur hat so eine wunderbare Tiefe, es macht Spaß, in sie einzutauchen und zu sehen, was du finden kannst."

Auch Hemsworth zeigt sich begeistert von der Rolle. "Als Witcher-Fan bin ich überglücklich über die Gelegenheit, Geralt von Rivia zu spielen. Henry Cavill war ein unglaublicher Geralt, und ich fühle mich geehrt, dass er mir die Zügel in die Hand gibt und mir erlaubt, die Klingen des Weißen Wolfs für das nächste Kapitel seines Abenteuers zu übernehmen. Henry, ich bin schon seit Jahren ein Fan von dir und war inspiriert von dem, was du aus dieser geliebten Figur gemacht hast. Ich muss vielleicht in große Fußstapfen treten, aber ich freue mich wirklich darauf, in die Welt von 'The Witcher' einzutreten.

Pascal Wagner