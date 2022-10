Games-Releases in Kalenderwoche 44 vom 31. Oktober bis 06. November 2022

Jede Woche erscheinen zahlreiche neue Computer- und Videospiele, egal ob in digitaler Form oder physisch im Einzelhandel. In unserem wöchentlichen Format stellt GamesMarkt eine Auswahl dieser Games vor, diese Woche etwa mit "Harvestella", "Horse Tales: Rette Emerald Valley!" und "Aeterna Noctis".

Jeden Montag liefert GamesMarkt einen Überblick über die wichtigsten Retail- und Digital-Veröffentlichungen der aktuellen Kalenderwoche. Die Liste stellt nur eine Auswahl aller Launches dar, gerade im Digital-Segment.

Retail:

01. November.2022 - "Lemon Cake" für PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Sodesco

Eine verlassene Bäckerei muss wieder aufgebaut werden. Diese Aufgabe übernehmen die Spieler:innen und überlegen sich täglich wechselnde Menüs. Die Simulation umfasst das Besorgen von Zutaten bis hin zur Versorgung von Besucher:innen in der Mittagszeit.

01. November.2022 - "Bunny Park" für PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Sodesco

Spieler:innen dürfen in diesem Titel einen eigenen Park für Hasen erstellen, sich um sie kümmern und sammeln. Mit Snacks und Tieren wird das eigene Geschäft am Laufen gehalten

02. November.2022 - "Train Sim World 3" für PS4, PS5 und Xbox Series X von astragon

Die Zugsimulation erlaubt es, über die Gleise verschiedener Kontinente zu fahren. Die USA, Großbritannien und Deutschland sind in der Simulation enthalten und müssen mit Gütern beliefert werden. Die Züge können auch individualisiert werden.

03. November.2022 - "The Chant" für PC, PS5 und Xbox Series X von Plaion

Was als Urlaub auf einem Retreat anfängt, wird zu einem Horrorurlaub. In diesem Horror-Titel gibt es die Wahl zwischen der Flucht und dem Kampf gegen Kreaturen und den anderen Teilnehmer:innen des Retreats. Das Spiel wurde vom psychedelischen Horror der 70er Jahre inspiriert.

03. November.2022 - "Horse Tales: Rette Emerald Valley!" für PS5, PS4 und Switch von Microids

Das Familienanwesen ist heruntergekommen und muss wieder aufgebaut werden. Mit dem eigenen Pferd kann die Insel erkundet und neue Freundschaften geschlossen werden.

04. November.2022 - "Bratz: Mode Weltweit" für PS4, PS5, Xbox Series und Switch von Flashpoint Germany

Als eines der bekannten Bratz-Girls wird die Modewelt bereist und Trends gesetzt. Als Yasmin, Cloe, Jade oder Sasha wird nach der nächsten großen Modegeschichte gesucht.

04. November.2022 - "Aeterna Noctis" für PS4, PS5 und Switch von NBG

Die Welt dieses fordernden Metroidvanias umfasst 16 Gebiete und viele Geheimnisse. Das handgezeichnete Abenteuer des Königs der Dunkelheit ist bereit digital erschienen, erhält jetzt aber auch eine physische Fassung.

04. November.2022 - "Tape: Unveil the Memories" für PS5 von Flashpoint Germany

Iria erhält eine Kassette von ihrem verlorenen und begibt sich daraufhin in seine Erinnerungen. Dabei erkundet sie die dunklen Geheimnisse ihrer Familie und kann die Umgebung manipulieren.

04. November.2022 - "Death's Door" für PS5 und Switch von Flashpoint Germany

Um eine verlorene Seele wieder einzufangen, begibt sich eine Krähe auf ein unerbittliches Abenteuer. Viele fordernde Bosskämpfe und Geheimnisse erwarten einen. Der Titel ist bereits letztes Jahr digital erschienen.

04. November.2022 - "It Takes Two" für Switch von Electronic Arts

Das Zwei-Spieler:innen-Abenteuer ist bereits letztes Jahr erschienen und wurde mit mehreren Game-of-the-Year-Awards ausgezeichnet. Jetzt dürfen auch Switch-Spieler:innen in der Retailfassung versuchen, eine kaputte Ehe zu retten und dabei durch verrückte Welten reisen.

4. November.2022 - "Harvestella" für Switch von Square Enix

Ein Mix aus Farm-Simulation und JRPG. Neben den vier Jahreszeiten, gibt es auch die Jahreszeit des Todes namens Silentium. Neben den üblichen Farming-Elementen, verfügt das Rollenspiel auch über ein Jobsystem.

Digital:

31. Oktober 2022 - "NecroBoy: Path to Evilship" für PC von Gravity Games Arise

Ein junger Nekromant hat einen Traum: Er will der größte und böseste Herrscher werden. In den Dungeons löst er Rätsel mit seinen Kräften und untoten Dienern. Dieses Spiel wurde von Ulysse Frediere alleine entwickelt.

31. Oktober 2022 - "Super Lone Survivor" für PC von Superflat Games

Bei diesem Titel handelt es sich um ein Remake von "Lone Survivor", das 2012 erschienen ist. Das Survival-Game im Pixel-Look erhält ein weiteres Kapitel, welches in den vorherigen Versionen nicht vorhanden war.

01. November 2022 - "Lonesome Village" für PC, Xbox One/Series und Switch von Ogre Pixel

Dieser Titel verbindet Rätsellösen mit sozialen Elementen. Ein kleiner Koyote muss einem Dorf helfen wieder aufgebaut zu werden, nachdem es fast zerstört wurde.

02. November 2022 - "Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom" für PC, PS5 und Switch von Bandai Namco

Ein weiteres Crossover von "Story of Seasons" und "Doraemon" ruft Spieler:innen auf die Farm. Der Titel enthält die typischen Elemente einer Farm-Simulation und des Doraemon-Franchise für Fans.

02. November 2022 - "Godlike Burger" für PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Daedalic Entertainment

Das Ziel ist es, den leckersten Burger der Galaxis zu erstellen. Die Hauptzutat sind die Gäste selbst. Auf der Suche nach dem perfekten Rezept muss auch verhindert werden, dass man erwischt wird. Die eigenen Kochkünste und Küche muss auf der Reise aufgewertet werden.

03. November 2022 - "Honey, I Joined a Cult" für PC von Team17

In dieser Management-Simulation geht es um keinen Park oder Restaurant, sondern einen Kult. Die eigenen Mitglieder und das Anwesen können individualisiert werden, um möglichst viel Geld zu verdienen.

03. November 2022 - "How To Say Goodbye" für PC von ARTE Frankreich

Im Bilderbuch-Stil müssen die Level angepasst und verändert werden, um den Geistern zu helfen. Sie brauchen Hilfe, um den letzten Schritt in Richtung Jenseits zu tun.

Adriano D'Adamo