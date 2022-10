Sonic-IP knackt 1,5 Milliarden abgesetzte Einheiten

Im aktuellen Jahresbericht gibt der japanische Publisher und Entwickler Sega Erfolgzahlen seiner unterschiedlichen IPs bekannt. An der Spitze der abgesetzten Einheiten steht mit weitem Abstand die Sonic-Reihe: Über 1,51 Milliarden Käufe und Downloads verzeichnet das Franchise, wobei die Aufzählung auch Free-2-Play-Spiele beinhaltet. Zum Vergleich: die nächstgrößere In-House-IP ist Puyo Puyo mit 37,7 Millionen Einheiten, wobei hier nicht nur Kauf- und Free-2-Play-Titel, sondern auch "Entertainment Machines" in Spielhallen mitgezählt werden.

Zum Teil sehr gute Absatzzahlen können auch zugekaufte IPs vorweisen. Die Reihe Shin Megami Tensei (ohne die Persona-Subreihe) von Atlus weist 19 Millionen abgesetzte Einheiten auf, die Persona-Reihe selbst 15,5 Millionen. Das Total-War-Franchise von Creative Assembly hat insgesamt 40 Millionen Einheiten abgesetzt, der "Football Manager" von Sports Interactive 25 Millionen.

Der Bericht umfasst auch Finanzdaten. Im dritten Quartal 2022 nahm Sega Net Sales von 158,3 Milliarden Yen, also etwa 1,073 Milliarden Euro ein, der operative Gewinn belief sich auf 29,3 Milliarden Yen, das sind etwa 198,6 Millionen Euro.

Während Pachinko- und andere Entertainment-Machinen ein relevanter Teil von Segas Long- und Mid-Term-Strategien bleiben, strebt das Unternehmen auch im Gamingbereich eine Position als "Global Player" an. Bis Ende 2024 will Sega daher mit Investments die vorhandenen IPs stärken und ein ordentliches Einkommen von 45 Milliarden Yen, also etwa 305 Millionen Euro, und 10 Prozent Return on Equity erreichen. Bis 2026 will Sega mit einem "Super Game" auf den Markt gehen, was sich der Publisher darunter vorstellt, wird jedoch im Bericht nicht ausgeführt.

Pascal Wagner