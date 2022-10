Epic verkündet MegaJam 2022 Sieger:innen

Sieben Tage zur Entwicklung eines Spiels - so viel bzw. wenig Zeit hatten die Teilnehmenden des diesjährigen Epic MegaJam 2022. Entwickelt wurde vom 25. August bis zum 1. September um 23.59 Uhr. Bis dahin musste das mit Epics Unreal Engine entwickelte Game eingereicht sein. Insgesamt 525 Einreichungen erhielt der Middleware-Anbieter nach eigenen Angaben . Die wurden von insgesamt 3350 Teilnehmenden erstellt. Auch weil sich das Feld der Teilnehmenden vergrößert hat, dauerte es fast zwei Monate, ehe alle Einreichungen gesichtet und bewertet wurden. Nun stehen jedoch die Sieger:innen des diesjährigen Wettbewerbs fest.

Der erste Platz geht an Catfrog für "Fregward: Spirit Warden". Catfrog hat sich für den MegaJam zusammengefunden und besteht aus dem türkischen Indie-Studio brainoidgames sowie den walisischen Solo-Entwickler HonestDan und der US-Amerikanischen Artist Elise Everett (spacey3d). Den zweiten Platz belegt das Team Beyond Outbreak mit dem gleichnamigen Spiel und Rang drei geht an Backstage Crew für "Backstage Shenanigans".

Bei den Studierenden belegt Platz eins das Spiel "Jum Down, Fall Up" vo The Fantastic-One-Man Band of the Traveling Doctor Ariel Quinteros und Platz zwei das Spiel "Plighty Peasants" von The Tiny Tugboats.

Außerdem wurden folgende Titel in den Supkategorien "Modifier" ausgezeichnet:

Army of One: "The ResT" von Tashkas Stylized: "Backstage Shenanigans" von Backstage Crew Photoreal: "Little Red Heart" von Oximus Prime Light it up: "Ant Ausventure" von Dylan Browne Audio Experience: "Below Decks" von JellyfishesAndMore Multiplayer Elevation: "My Game Is Your World" von ACuriousTea Fully Kitted: "UpsideDrown" von UpsideDrown Procedural Magicians: "Untethered!" von Monocyte Games Use It or Lose It: "Was above , Fell below" von Team Sjurt Tiny but Mighty: "Fregward: Spirit Warden" von Catfrog The Kitbasher: "Alabastard" von Point Link Force Double Trouble: "Rabbit Hole" von Midnight Snack Is This Real Life?: "A5Ab0v350B3I0w" von Psychic Parrot

Eine Liste aller Gewinnerinnen inklusive Videos der ausgezeichneten Games gibt es in Epics Blog.