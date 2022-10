Absichtserklärung: gamescom asia bleibt weitere drei Jahre in Singapur

Über 3200 Besucher:innen aus der Branche zählten die Veranstaltenden und bewerten die erste gamescom asia, die uneingeschränkt in Präsenz stattfinden konnte, als vollen Erfolg. Um das zu unterstreichen, unterzeichneten Singapur und Koelnmesse eine Absichtserklärung, welche die gamescom asia für drei Jahre an den Stadtstaat bindet.

Die gamescom asia 2022 war aus Sicht der Organisator:innen ein voller Erfolg. Insgesamt zählten sie mehr als 3200 Fachbesucher:innen, die aus 70 Ländern und Regionen entweder anreisten oder online an der begleitenden Konferenz teilnahmen. Im Vorjahr waren es 2000 Fachbesucher:innen, wobei der physische Zugang zur gamescom asia damals aufgrund restriktiver Corona-Maßnahmen auf Branchenangehörige begrenzt war, welche aktuell in Singapur leben und arbeiten.

Zu den Highlights der Messe gehörten nach Angaben der Organisator:innen auch drei internationale Gemeinschaftsstände, darunter auch der German Pavilion. Ein Indie Village rundete die Trade Exhibition ab, wo insgesamt über 80 ausstellende Firmen gezählt wurden.

Wie auch die gamescom in Köln bietet die gamescom asia neben dem Fachbereich verschiedene Aktivitäten für Verbraucher:innen, wobei dies in Singapur als reines Online-Event geplant ist. Das Angebot umfasst eine "Primetime" genannte Show zum Start der Messe sowie eine Reihe von Studio-Streams und andere Aktivitäten. Insgesamt rechnet die gamescom asia mit einer Reichweite von drei Millionen Views.

"Der Erfolg der diesjährigen Ausgabe hat gezeigt, welches Potenzial die Spieleindustrie, insbesondere in Asien, der Welt zu bieten hat. Wir sind sehr erfreut über die Beteiligung, gerade in einem schwierigen Übergangsjahr wie 2022", sagt Mathias Küpper, Managing Director Koelnmesse Singapur, das Messefazit. Küpper bestätigt zudem, dass erste Partner auch schon für die gamescom asia 2023 zugesagt hätten, die vom 19. bis 22. Oktober 2023 angekündigt wurde.

Dass die Reise der gamescom asia in Singapur erst am Anfang steht, wurde auch vor Ort deutlich, als die Koelnmesse und der Stadtstaat Singapur unter Beisein des Kultur- und Wirtschaftsministers Singapurs, Alvin Tan, ein sogenanntes Memorandum of Understanding unterzeichneten. Die Absichtserklärung sieht vor, dass beide Parteien ihre Partnerschaft verlängern und die gamescom asia über die nächsten drei Jahre in Singapur verbleiben wird.

"Die Spiele- und E-Sport-Industrie war einer der Lichtblicke inmitten der wirtschaftlichen Düsternis der COVID-19-Pandemie. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Spieleindustrie weiterhin florieren wird, da unsere lokalen Akteure originelle, innovative und erstklassige Spielinhalte entwickeln", kommentiert Tan.