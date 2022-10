Assemble zeigt Indie Games auf dem MIX Next 2022

Als einziger deutscher Indie-Publisher präsentiert Assemble Entertainment Indie Games auf dem digitalen Showcase MIX Next 2022 von Media Indie Exchange. Mit dabei sind unter anderem "Between Horizons" von DigiTales und "Fall of Porcupine" von Buntspecht.Games.

Als einziger deutscher Publisher ist Assemble Entertainment erstmal beim MIX Next 2022 vertreten, dem von Media Indie Exchange aus Oakland organisierten digitalen Indie-Game-Fest auf der Steam-Storefront. Der Wiesbadener Publisher ist neben anderen Indie-Publishern aus der ganzen Welt wie Raw Fury oder Akupara Games mit einem Showcase auf dem Publisher Spotlight vertreten. Assemble zeigt dabei das frisch gezeigte Detektivspiel "Between Horizons", das von DigiTales Interactive entwickelt wird. Auch "Fall of Porcupine" von Buntspecht.Games wird präsentiert.

Weitere angekündigte und vorgestellte Spiele enthalten "Mira and the Legend of the Djinns", "Verne: The Shape Of Fantasy", "Moviehouse", "Bound By Blades", "Super Catboy" und das bereits veröffentlichte, aber für Nintendo Switch noch kommende "Orbital Bullet".

Pascal Wagner