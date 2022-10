Erste Scottish Game Awards verliehen, "Cloudpunk" punktet dreifach

Bei den ersten Scottish Game Awards auf der Scottish Games Week in Dundee räumt "Cloudpunk" von Ion Lands gleich in drei Kategorien ab. Doch auch in der Ausbildung, für ein Accessibility-Tool und an den Erfinder der "GTA"-Reihe wurden Preise verliehen.

Auf der Scottish Games Week in Dundee wurden gestern die ersten Scottish Game Awards verliehen. In insgesamt zwölf Kategorien wurde jeweils ein:e Sieger:in von der Longlist gekürt.

In der Kategorie Art & Animation gewann "Cloudpunk" von Ion Lands, ebenso wie in der Kategorie Best Large-Budget Game und Creativity. "Cloudpunk" ist damit der Gewinner des Abends.

Das beste Small-Budget Game ging an "The Baby in Yellow" von Team Terrible. Audio gewann "Solas 128" von Amicable Animal. Als Technical Achievement wurde "From the Depths" von Brilliant Skies gewürdigt, in der Kategorie Tools & Technology das Accessibility-Tool "Dislectek".

In der Gruppe Personen wurden drei Preise in die Industrie vergeben. Als Diversity Champion wurde Tanya Laird vom VR Writers' Room ausgezeichnet. Für sein Lifetime Achievement erhielt Dave Jones, der Erfinder von "Lemmings" und "Grand Theft Auto", gewürdigt. Der Steward Gilray Award for Community Spirit ging an Colin Macdonald von Rivet Games.

Auch für die Bildung wurden Preise verteilt. Als Best Educational Programme namen die Hochschulen Dundee & Angus College den Preis für ihren Kurs HN Games Development entgegen, als Best Teacher wurde Dr. Lynn Love von der Abertay University ausgezeichnet.

Pascal Wagner