FFF Bayern gibt Vergabesitzungen und Einreichfristen für Gamesförderung 2023 bekannt

Der FilmFernsehFonds (FFF) Bayern hat die Vergabeausschuss-Termine und Einreichfristen für die Gamesförderung in Bayern 2023 bekannt gegeben. Drei Mal tagt der Ausschuss im nächsten Jahr. Für die Vergabeausschusstagung am 21. März 2023 endet die Einreichfrist am 14. Februar 2023, für die Tagung am 11. Juli 2023 am 06. Juni 2023 und für die Tagung am 07. November 2023 endet die Frist am 04. Oktober 2023.

Auch die Einreichungen für die Filmförderung gab der FFF Bayern in derselben Meldung bekannt; hier tagt der Vergabeausschuss im nächsten Jahr viermal.

Pascal Wagner