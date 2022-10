Co-Gründer Sefton Hill und Jamie Walker verlassen Rocksteady Studios

Kurz vor der Fertigstellung von "Suicide Squad: Kill the Justice League" kündigen die Rocksteady-Co-Gründer Sefton Hill und Jamie Walker ihren Weggang vom Londoner Unternehmen an. Das verkündete David Haddad, Präsident der Rocksteady-Mutter Warner Bros, in einem Newsletter auf der Webseite des Studios.

Beide wollen laut eigener Aussage "ein neues Abenteuer im Gaming" starten. Die freigewordenen Positionen als Studio Director und Studio Product Director bei Rocksteady Studios füllen Co-Gründer Nathan Burlow und Production Director Darius Sadeghian auf.

Hill und Walker veröffentlichten in demselben Newsletter ein Statement mit Abschiedsgruß: "Unsere Entscheidung, Rocksteady zu verlassen, war gelinde gesagt sehr emotional! Vom Tag der Gründung des Unternehmens im Jahr 2004 bis heute war Rocksteady unser Leben und unsere Seele. Es hat uns die Möglichkeit gegeben, das zu tun, was wir am meisten lieben: großartige Spiele mit außergewöhnlich talentierten Leuten zu entwickeln. Wir sind so stolz auf das Team hier für die Spiele, die wir alle zusammen gemacht haben, von unserem ersten Spiel "Urban Chaos" über die beliebte Arkham-Reihe bis hin zum epischen "Suicide Squad".

Aber es gibt etwas ganz Besonderes bei Rocksteady, das über die Spiele, die wir machen, hinausgeht, und jeder, der hier arbeitet, spürt das. Es sind die unglaublichen Momente, die wir über die Jahre geteilt haben, die Freundschaften, die entstanden sind, und die Fürsorge, die das Team füreinander empfindet, die diese unvergessliche Reise so besonders gemacht haben. Wir glauben, dass die Leute ihre Rocksteady-T-Shirts mit Stolz tragen, weil wir so miteinander umgehen und weil es sich so anfühlt, hier zu sein. Wir möchten dem Team für seine harte Arbeit danken und für alles, was es dazu beiträgt, dass dies ein so toller Ort ist."

"Suicide Squad: Kill the Justice League" soll 2023 erscheinen, ein genaues Releasedatum ist noch nicht bekannt.

Pascal Wagner