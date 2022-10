Flexion Mobile begleitet Android-Games-Studios auf den PC

Der britische Mobile-Games-Vermarktungsdienstleister Flexion Mobile will die eigenen Kunden verstärkt bei der Eroberung der PC-Games-Zielgruppe unterstützen. Konkret geht es darum ein Abkommen zwischen Amazon und Microsoft zu nutzen, um Android-Games auf PCs spielbar zu machen. Im Rahmen des Abkommens integriert Microsoft den Amazon App Store in Windows 11, wodurch zumindest theoretisch alle Apps aus dem Amazon-App-Store dort angeboten werden könnten. Da sich aber nicht jedes Android-Spiel für die Nutzung auf PC eigne kuratiert Amazon das Angebot des Amazon App Stores auf Windows 11, um dort den bestmöglichen Content anzubieten.

Flexion hat nach eigenen Angaben bereits drei Titel seiner Kunden durch den Test- und Freigabeprozess begleitet: "Evony: The Kind's Return" von Top Games, "Rise of the Kings" von Onemt und "Z Day" des Schweizer Studios FunPlus International. Alle drei Android Games seien bereits auf PC spielbar. Weitere Titel sollen folgen, sobald deren Test- und Freigabeprozess abgeschlossen ist.

"Das ist eine Win-Win-Situation", sagt Jens Lauritzson, CEO von Flexion Mobile. "Microsoft erhält großartige neue Inhalte für seine PC-Benutzer, während der Amazon Appstore und die Entwickler, die dort vertreten sind, erhalten eine viel größere Reichweite für ihre Spiele. Das kann im Laufe der Zeit zu einer Verbesserung der Game Metrics führen."

Flexion Mobile ist darauf spezialisiert, für Kunden Reichweite und Umsatz von deren Android Games zu steigern, indem diese für die Vermarktung in alternativen App Stores aufbereitet und dort platziert werden. Zu diesen von Studios und Publishern oftmals außer Acht gelassenen Android-App-Stores zählt auch der App Store von Amazon, da in den westlichen Märkten die allermeisten Apps über den offiziellen Playstore von Google vertrieben werden.