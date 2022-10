The Park Playground führt kabellose HTC Vive Focus 3 ein

Die VR-Locations des belgischen Entertainment-Anbieters The Park Playground in Europa erhalten mit der HTC Vive Focus 3 das erste Mal kabellose VR-Brillen. Im Gegenzug erhält HTC Expertise und Testdaten für die Produktentwicklung.

Der belgische Location-Based-Entertainment-Anbieter The Park Playground kooperiert für seine europäischen Standorte, die sich derzeit auf Belgien und die Niederlande beschränken, mit HTC. Die VR-Erlebnis-Standorte werden ab sofort mit den aktuellen kabellosen Headsets HTC Vive Focus 3 betrieben. Der Rollout folgt auf eine Testphase, in der insgesamt 75.000 Spieler:innen die neuen Headsets an den Standorten ausprobieren konnten. Die neuen Brillen kommen damit ohne Rechner aus, der auf dem Rücken getragen werden muss. Stattdessen werden die Inhalte via 5G direkt auf die Brillen gestreamt.

Während The Park Playground durch die stärkere Technik und besseren Komfort für die Spieler:innen von den neuen Brillen profitiert, zieht auch HTC einen Nutzen aus der Kooperation. Die Bewegungs- und Feedbackdaten von The Park Playground unterstützen die Technologiefirma bei der Produktentwicklung von Hard- und Software.

"The Park Playground ist seit unserer ersten Zusammenarbeit im Jahr 2018 ein wichtiger Partner für uns, da er mit seinen exklusiven VR-Abenteuern Menschen aller Altersgruppen anspricht, nicht nur Gamer und Technikbegeisterte. Das gibt uns die Chance, unsere Produkte einem breiten Publikum zugänglich zu machen und ihr Feedback zu erhalten", sagt Fabian Nappenbach, Director Product Marketing HTC Vive EMEA. "Die Partnerschaft hat sich auch positiv auf unsere VR-Produktentwicklung ausgewirkt. Unsere Forschungs- und Entwicklungsteams pflegen deshalb eine enge Beziehung zu Unternehmen wie The Park Playground. Ihr Input hilft enorm, die Technologie und auch unsere LBE-Software voranzutreiben."

"Branchenführende Anbieter wie HTC Vive ermöglichen aufregende Innovationen in den Bereichen Technologie, Gameplay und Storytelling. Gemeinsam können wir noch bessere VR-Erlebnisse schaffen, die die Kundenzufriedenheit steigern", so Peter Vindevogel, CEO von The Park Playground. "Infolgedessen haben wir die Technologie erheblich verbessert, indem wir sie an zehn unserer Standorte eingeführt haben und bis zu acht Spieler:innen pro Spielbereich zulassen. Das ist nicht nur ein bedeutender Schritt in unserem Technologieangebot, da wir unsere Präsenz auf der ganzen Welt ausweiten, sondern es stellt auch eine neue Ära für die VR-Nutzung dar, da sie umfangreicher und einfacher wird als je zuvor."

Pascal Wagner