BMWK startet Q3 2022 mit 17 geförderten Games-Projekten

Mit 16 neuen geförderten Projekten im Oktober und einer bereits für Anfang November zugesagten Förderung unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im vierten Quartal 2022 die Gamingindustrie. Die Förderungen gehen aus Liste des BWMK hervor, die GamesMarkt vorliegt.

Spitzenprojekt der Förderrunde ist "Everspace 2: The Companions" von Rockfish Games, das eine Gesamtfördersumme von 1,649 Millionen Euro über die nächsten 19 Monate erhält. Neurodactics erhalten für ihre Lern App "Mambio" 1,172 Millionen Euro, wobei die Förderung bis März 2026 gilt. Auf Platz drei der Förderhöhe für diese Runde stehen Megagon Industries, die bis Ende 2024 insgesamt 1,118 Millionen Euro für "LSMR" vom Ministerium bekommen. Envision Entertainment produziert mithilfe der Bundesförderung "Prometeus", das bis Ende 2023 1,060 Millionen Euro erhält, dicht gefolgt von Aesir Interactive, die für "Boston District" bis Februar 2024 mit 1,031 Million Euro gefördert werden.

Xyrality fahren für "Big Boss" eine Gesamtsumme von 997.368 Euro ein, Gaming Minds Studios erhalten für "Railway Empire 2 Plus" 751.539 Euro. Playata lassen sich für "LMBAS" mit 547.688 Euro fördern.

Auch unterhalb der Halbmillionen-Marke lohnt sich die Bundesförderung für Studios, denn die Hälfte der aktuellen Förderung besteht aus kleineren Förderbeträgen. Winning Streak Games erhalten für "We are Football 2" eine Fördergesamtsumme von 419.852 Euro. Octofox Games streichen 273.242 Euro für "Wild Woods ein. Salmi werden mit 193.911 Euro für "Salty VR" gefördert, Crayon Games mit 117.524 Euro für "MiniArena". Leto Games erhalten für "Merge Run" 90.649 Euro Förderung, Stellar Cartography Interactive für "Fruits of the Forest" 90.363 Euro. Fox & Sheep streichen 69.912 Euro für "Mega Super Secret Project" ein, Curvature 40.879 Euro für "Arctic Olympics".

Bereits für November angekündigt ist außerdem die anlaufende Förderung für "Dead Letters" von Spoondrift Games. Hier werden 101.675 Euro bis Mitte 2023 ausgeschüttet.

Insgesamt beläuft sich die Fördersumme aus Oktober plus dem derzeit bekannten Novemberprojekt auf 9.725.351 Euro.

Pascal Wagner