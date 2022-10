Microsofts Pläne für Age of Empires

Das 25. Jubiläum der Age-of-Empires-Reihe hat Microsoft zur Ankündigung neuer Games, Updates und Konsolen-Versionen der Echtzeit-Strategiereihe genutzt. So werden "Age of Empires II: Definitive Edition" und "Age of Empires IV" im kommenden Jahr auf Xbox veröffentlicht. Auch an einem Mobile-Game und einer Neuauflage von "Age of Mythology" wird gearbeitet.

Nachdem Microsoft die Age-of-Empires-Reihe in den letzten Jahren wieder aus der Versenkung geholt hat, mit Erfolg, wird die Echtzeit-Strategiereihe weiter ausgebaut. Mittlerweile seien sie im "Konsolen-Zeitalter" angekommen, heißt es augenzwinkernd, und damit wird "Age of Empires II: Definitive Edition" am 31. Januar 2023 auf Xbox veröffentlicht, inklusive Crossplay-Support und Cloud-Gaming-Unterstützung. Der aktuellste PC-Titel, "Age of Empires IV", wird ebenfalls im kommenden Jahr für Xbox-Geräte erscheinen. Apropos AoE IV: Zum einjährigen Jubiläum ist ein Update mit Maliern und Osmanen als spielbaren Völkern erschienen. In den anderen Age-of-Empires-Titeln finden ebenfalls Jubiläumsevents statt.

Bislang wurden alle älteren Titel der Reihe von den Xbox Game Studios als überarbeitete "Definitive Edition" neu aufgelegt, nur "Age of Mythology" fehlte. Dies wird mit "Age of Mythology Retold" nachgeholt. "Das Team arbeitet intensiv daran, die Grafik zu verbessern, neue Features einzubauen und die Anmut des Originals auf eine neue Stufe zu heben", schreiben die Entwickler:innen, ohne jedoch konkreter zu werden oder einen Releasetermin zu nennen. Darüber hinaus wurde "Age of Empires Mobile" mit einem Teaser-Trailer angekündigt. Weitere Informationen sollen in Kürze folgen.

Somit bringen die Xbox Game Studios ihre altbekannte Age-of-Empires-Marke auf möglichst viele Plattformen, zumal sich Microsoft ohnehin stärker im Mobile-Bereich aufstellen möchte. Die geplante Übernahme von Activision Blizzard mit den Mobile-Games von King, "Diablo Immortal" und "Call of Duty Mobile" soll gleichermaßen diesen bisher vernachlässigten Sektor stärken.

Marcel Kleffmann