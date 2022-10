Umsatz mit Mobile Games in China sinkt stark im dritten Quartal

Laut der South China Morning Post erlebte der chinesische Mobile-Games-Markt einen starken Umsatzrückgang im dritten Quartal. Sie bezieht sich dabei auf die Daten der chinesischen Marktforscher:innen von CNG. Der Umsatz ist um 19,1 Prozent auf 8,23 Milliarden Dollar im letzten Quartal gefallen, damit befindet sich der Umsatz auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Pandemie. Die Verkaufszahlen sind ebenfalls um 12,5 Prozent im Vergleich zum vorherigen Quartal und fast um ein Viertel zum vorherigen Jahr gesunken. Der Umsatz im ersten Halbjahr 2022 für den chinesischen Mobile-Games-Markt fiel um 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, der erste Umsatzrückgang seit 2008.

Die Anzahl an aktiven Spieler:innen und dementsprechend auch die Verweildauer in den Mobile-Games ging ebenfalls leicht zurück. Ende Juli betrug die Anzahl der aktiven Spieler:innen 665,69 Millionen, aber im Dezember letzten Jahres noch 666,57 Millionen. Wie der Medienbericht hervorhebt, ist diese Entwicklung das Resultat neuer Regularien der chinesischen Regierung. Diese schreiben vor, wie viel Geld junge Spieler:innen in Onlinespielen ausgeben und Zeit verbringen dürfen.

Einen Anstieg erlebte aber die Anzahl an Mobile-Games, die abgeschaltet wurden. Diese stiegen auf 89 Prozent im Vergleich zum vorherigen Quartal. Eines von zehn eingestellten Spielen sei ein Titel von Tencent. Dennoch besitzt Tencent mit "Honor of Kings" und "Peacekeeper Elite" die zwei erfolgreichsten und beliebtesten Mobile-Games in den chinesischen Stores. Neue Spiele erscheinen auch nur langsam in China, da sie erst von den zuständigen Behörden genehmigt werden müssen. Dieses Jahr erlaubten sie für mehrere Monate keine neuen Veröffentlichungen. Tencent und NetEase erhielten die Erlaubnis für neue Veröffentlichungen erst im September.

Adriano D'Adamo