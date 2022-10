CI Games plant neue Evergreen-IP, Service-Titel und weitere Projekte

CI Games präsentierte die Roadmap für die nächsten fünf Jahre des Unternehmens. Die Pläne umfassen unter anderem eine neue Evergreen-IP, ein Premium-Service-Titel und das bereits angekündigte "The Lords of the Fallen".

CI Games präsentierte die Roadmap für die nächsten fünf Jahre des Unternehmens. Bereits bekannt ist die Veröffentlichung von "The Lords of the Fallen" im nächsten Jahr. Gemeinsam mit "Sniper Ghost Warrior" listet das Unternehmen diese beiden Franchise als ihre Evergreens auf. In Zusammenarbeit mit Underdog Studio und einem Partnerstudio soll "Sniper Ghost Warrior" fortgesetzt werden. Der neue Titel ist für einen Zeitraum zwischen 2024 und 2025 gelistet und soll nach der Veröffentlichung Premium-Content erhalten. CI Games will weiterhin eine dritte Evergreen-IP veröffentlichen. "Project Survive" soll auf Basis der Unreal Engine 5 entstehen und ein Survival-Titel werden. Dieser entsteht in Zusammenarbeit mit dem Studio Batfields und soll laut eigenen Angaben es ermöglichen, mit anderen Genre-Vertretern wie "The Forest" und "Green Hell" zu konkurrieren. Der Titel soll auch das Potential für Post-Launch-Content und Erweiterungen bieten.

Drei weitere Projekte von CI Games wurden präsentiert. "Project Scorpio" soll ein taktischer Premium-PVE-Multiplayer-Shooter werden. Das Spiel wird auf ein Games-as-a-Service-Modell setzen, Langzeit-Post-Launch-Support erhalten und über Ingame-Käufe und Events verfügen. Underdog Studios wird den Titel entwickeln. "Project Potential" ist kein Spiel, sondern soll das IP-Portfolio von CI Games diverser gestalten. Darunter zählt das Unternehmen auch die Möglichkeit auf, mit Partner:innen für externe IPs zusammenzuarbeiten. "Project Expand" beschreibt die Strategie, dass CI Games ihre starken IPs an externe Partner:innen lizenziert. Dazu zählen andere Formate, wie Mobile und VR, transmediale Inhalte, wie Filme und Serien, und andere Produkte, wie Bücher.

Adriano D'Adamo