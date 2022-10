Licensing-X Germany verschmilzt mit der Brandmate

Die geplante Licensing-X Germany der Spielwarenmesse verschmilzt mit der Brandmate. Damit entsteht ein gebündeltes B2B-Networking-Event für Kooperationen, Partnerships und Licensing. Am 21. und 22. Juni 2023 wird die erste gemeinsame Veranstaltung in Offenbach stattfinden. Auch Gaming und E-Sport stehen im Fokus.

Mit der Brandmate findet am 21. und 22. Juni 2023 in Offenbach ein gebündeltes B2B-Networking-Event für Lizenzgeschäfte und Kooperationen statt. Die eigentlich von der Nürnberger Spielwarenmesse geplante Licensing-X Germany verschmilzt mit dieser Veranstaltung. Geschäftsführerin der neu gegründeten Brandmate GmbH ist Eva Stemmer. "Damit werden die Kompetenzen des Nürnberger Messe- und Marketingdienstleisters, der Veranstalter des branchenübergreifenden B2B-Networking-Events für Kooperationen, Partnerships und Licensing sowie des globalen Verbands Licensing International gebündelt", heißt es in der Ankündigung. Licensing International Deutschland wird als Bildungspartner das Event vervollständigen. Das Wachstum in weitere Marktsegmente soll durch zusätzliche Partnerschaften, zum Beispiel mit der Agentur Jung von Matt Nerd, möglich gemacht werden. Neben Unternehmen aus den Bereichen Entertainment, Toys und PBS sollen 2023 auch die Branchen Gaming & E-Sport, Food & Beverage, Home & Living, Mobility & Travel sowie Sport & Fashion im Fokus stehen.

"Hier haben ein frisches Konzept und hochprofessionelle Partner zusammengefunden", so Peter Hollo für Licensing International. "Wir freuen uns schon sehr auf die von der Brandmate und der Spielwarenmesse eG angekündigte Umsetzung, die auch den Handel und Corporate-Brands begeistern wird." Ziel ist ein einheitlicher Auftritt mit Signalwirkung. "Mir ist es wichtig, dass die Veranstaltung ihren modernen und unkonventionellen Spirit beibehält und dabei branchenübergreifend wächst, damit sie noch vielfältiger und attraktiver für Marken und Unternehmen aus allen Bereichen wird", erklärt Eva Stemmer. "Mit der Spielwarenmesse eG haben wir einen Partner gefunden, der mit uns diesen Weg gehen wird. Mein Team und ich begrüßen die Zusammenarbeit außerordentlich."

Christian Ulrich, Vorstandssprecher der Spielwarenmesse: "Kooperationen nehmen an Bedeutung stark zu und gerade wir als Genossenschaft leben diesen Ansatz. Neben der Spielwarenmesse, der Insights-X, der Spiel in Essen und den Beteiligungen an internationalen Veranstaltungen rundet die Brandmate unser Portfolio perfekt ab. Wir freuen uns, unsere Erfahrung, unsere Kompetenz sowie unsere nationalen und internationalen Kontakte einbringen zu können."

Marcel Kleffmann