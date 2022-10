Marktüberblick über Shooter von Newzoo

Die Marktforscher:innen von Newzoo haben einen Bericht über das Shooter-Genre im Jahr 2022 veröffentlicht. Nach den Umsatz-Schätzungen sind Shooter das fünftgrößte Genre über alle Plattformen hinweg, wobei Battle-Royale-Titel bei Newzoo nicht zur Shooter-Kategorie gehören, sondern eine eigene Kategorie bilden. Die beiden umsatzstärksten Genres sind Rollenspiele und Adventures.

68 Prozent der Shooter-Nutzer sind männlich, 32 Prozent weiblich. Die Daten basieren auf einer Online-Umfrage unter 19.544 Personen zwischen 10 und 65 Jahren, die in den letzten sechs Monaten einen Shooter gespielt haben. 31 Prozent der befragten 10- bis 20-Jährigen haben im besagten Zeitraum einen Shooter gespielt, bei den 21- bis 30-Jährigen sind es 29 Prozent, bei den 31- bis 40-Jährigen 23 Prozent und bei den 41- bis 65-Jährigen 17 Prozent. Newzoo hebt hervor, dass vor allem Core-Gamer in dem Genre aktiv sind und Shooter eher selten als "Time Filler" genutzt werden. 56 Prozent der Shooter-Nutzer:innen spielen auch Adventures, 42 Prozent Battle-Royale-Games, 31 Prozent Sporttitel und 29 Prozent Fighting-Games. Rennspiele, Simulationen und Strategietitel sind bei Shooter-Gamer:innen am unbeliebtesten.

Die folgenden Daten und Angaben beziehen sich auf die monatlich aktiven Nutzer:innen im August 2022. Auf dem PC sind Shooter das beliebteste Genre, allerdings betrachtet Newzoo bei dieser Aufstellung nur Steam als Plattform. Auf Konsolen ist das Genre auf Platz vier. Die durchschnittlichen Nutzungsgewohnheiten der Shooter-Spieler:innen werden wie folgt beschrieben: 1,7 Shooter-Games pro Monat, 19 Stunden im Monat und 1,6 Sessions pro Tag. Die wichtigsten Märkte für PC- und Konsolen-Shooter sind USA, Großbritannien, Deutschland, Brasilien, Russland, Frankreich, Mexiko, Italien, Kanada und Japan. Daten aus China und Indien wurden nicht erhoben.

Die beliebtesten Shooter auf dem PC sind "Counter-Strike: Global Offensive", "Valorant", "Destiny 2", "Tom Clancy's Rainbow Six Siege", "Overwatch", "Escape from Tarkov", "Half-Life 2", "Battlefield 2042", "Call of Duty: Vanguard" und "Call of Duty: Black Ops Cold War". Auf den Konsolen ist Call of Duty deutlich beliebter, ganz vorne ist aber "Tom Clancy's Rainbow Six Siege". Danach folgen "Call of Duty: Black Ops Cold War", "Destiny 2", "Call of Duty: Vanguard", "Call of Duty: Black Ops III", "Overwatch", "Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands", "Call of Duty: Black Ops IIII", "Star Wars: Battlefront 2" (2017) und "Halo Infinite". 97 Prozent der Shooter auf PC und Konsolen werden durch In-App-Käufe finanziert bzw. mitfinanziert, nur acht Prozent nutzen Werbung.

Im Live-Streaming-Sektor sind Shooter das zweitbeliebteste Genre. Auf Twitch und Facebook Gaming wurden im August 2022 rund 253 Millionen Zuschauer:innen-Stunden gezählt. Hier liegen sowohl "Valorant" als auch "Counter-Strike: Global Offensive" und "Escape from Tarkov" in Führung. Auf der Produzent:innen-Seite, also bei den Streamer:innen, wurden zwölf Millionen Stunden gestreamt.

