Game Two produziert Puppenshow "Gamingschau" für ZDF Neo

Im Auftrag des ZDF Neo produziert Game Two der Rocket Beans den dreiteiligen Piloten "Game Two Gamingschau", eine satirische Puppenshow im Nachrichtenstil aus dem Gaming-Universum. Die erste Folge steht ab morgen zur Verfügung.

Im Auftrag von ZDF Neo produziert das Team von Game Two der Rocket Beans den neuen dreiteiligen Piloten "Game Two Gamingschau". Die Spin-Off-Miniserie wird mit Puppen inszeniert und widmet sich fiktiven Gamingnews in satirischer Manier. Die Puppen stammen unter anderem aus der Werkstatt des Ehepaars Claudia und Peter Röders, deren Arbeit Figuren aus der "Sesamstraße" und dem "Tigerenten Club", "Tabaluga" und "Bernd das Brot" umfassen. Als Puppenspieler:innen wirken Susi Claus, unter anderem bekannt aus der "Sesamstraße" und Benno Lehmann mit, der neben seiner Arbeit als Schauspieler und Synchronsprecher auch als Comedian auf der Bühne sowie auf YouTube arbeitet.

Die erste Folge erscheint am 26.10. auf dem Game-Two-YouTube-Kanal und in der ZDF-Mediathek.

Mark Lehmann, Creative Director und Executive Producer der "Gamingschau": "Zu sehen, wie die eigenen Ideen durch diese Profis zum Leben erweckt werden, war sehr beeindruckend. Sobald am Set die Hände in den Puppen verschwunden sind, war man auf einmal in einer ganz anderen Welt."

Pascal Wagner