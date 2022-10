Discord erreicht über 500 Millionen Downloads

Die Discord-App verzeichnet über 500 Millionen Downloads und ein starkes Wachstum in den letzten Jahren, wie die Marktforscher:innen von data.ai berichten. Die Kommunikations-App ging 2015 an den Start und erreichte im April 2019 100 Millionen Downloads.

Discord wird vor allem von Nutzer:innen zwischen 16 und 24 Jahren genutzt. Bezüglich der registrierten und aktiven Nutzer:innen gab Discord keine Auskunft. Das Unternehmen erweitert die eigene Zielgruppe über Videospieler:innen hinaus. Neben videospielspezifischen Themen, Gruppen und Kanälen wird Discord ebenfalls in der Unterhaltungsbranche für Sport, Musik oder Filme genutzt. "Die einzigartigen themenspezifischen Server und Kanäle der App ermöglichen es gleichgesinnten Nutzer:innen mit ihren Interessen, sich in Echtzeit online zu vernetzen. Sogar nach der Pandemie konnten sich die neuen User:innen nicht mehr von der App trennen", schreibt data.ai. Vielmehr lautet das Fazit, dass Kommunikations-Apps mittlerweile ein Hauptbestandteil des Alltags wären: "Ihr anhaltender Erfolg nach der Pandemie deutet darauf hin, dass Kommunikationsplattformen, die Video- und Audiokommunikation in größerem Umfang als herkömmliche Messaging-Apps ermöglichen, auf Dauer Bestand haben werden."

Zu Beginn der Pandemie im März 2020 stieg die Wachstumsrate von 93 Prozent auf 101 Prozent im September 2020. Erst im Juli diesen Jahres begann Discord damit, Voice Chat auf den Xbox-Plattformen zu ermöglichen.

Adriano D'Adamo