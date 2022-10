Steam erreicht 30 Millionen gleichzeitige Nutzer:innen

Am Sonntag erreichte Steam einen neuen All-Time-Peak an gleichzeitigen User:innen. 30 Millionen Menschen spielten zur selben Zeit über die Plattform. Die meisten Spieler:innen brachten Multiplayer-Titel ein.

Laut Datenaggregator SteamDB erreichte Valves Sales-Plattform Steam am Wochenende einen neuen All-Time-Peak an gleichzeitig spielenden User:innen. 30.032.005 Menschen nutzten ein am Sonntag gleichzeitig Software auf Steam. Das sind zwei Millionen mehr als beim bisherigen All-Time-Peak im Januar 2022.

Die Top Drei der gespielten Titel während des neuen Rekords entfallen alle auf Multiplayer-Titel: "Counter-Strike: Global Offensive" brachte 1,05 Millionen Spieler:innen ein, "Dota2" 752.713 und "PUBG" 442.148 User:innen.

Pascal Wagner