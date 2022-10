"FIFA 23" führt US-Charts im September 2022 an, bei rückläufigem Gesamtmarkt

4,073 Milliarden Dollar gaben die US-Verbraucher:innen im September 2022 laut dem Marktforschungsunternehmen NPD Group via VentureBeat insgesamt für Computer- und Videospiele aus, knapp vier Prozent weniger als 2021. 490 Millionen Dollar entfallen auf den Hardware-Bereich, ein Plus von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, der dritte Monat in Folge mit einem zweistelligen Wachstum. 3,408 Milliarden Dollar wurden für Games-Inhalte ausgegeben, etwa sieben Prozent weniger als im September 2021. Die Daten umfassen physische und digitale Verkäufe von Spielen, DLCs, Mikrotransaktionen, Abodienste und Cloud-Nutzung auf PC, Konsole, Mobile via SensorTower und VR. 174 Millionen Dollar wurden für Accessoires und Zubehör ausgegeben, minus 13 Prozent. Da der Wechselkurs von Euro und Dollar in den letzten Wochen nahezu paritätisch war, wird auf eine Umrechnung verzichtet (aktuell: 1 Dollar - 1,02 Euro). Auf Jahressicht, von Januar bis Ende September 2022, sind die Gesamtausgaben um acht Prozent rückläufig. Während die Hardware-Umsätze nur um ein Prozent zurückgegangen sind, fällt das Minus bei Spielinhalten mit neun Prozent und bei Accessoires mit 13 Prozent etwas größer aus.

Hardware & Accessoires

Das Plus bei den Hardware-Verkäufen wird auf den gestiegenen Absatz von PlayStation 5 und Xbox Series X|S zurückgeführt. Executive Director und Video Game Industry Advisor Mat Piscatella erklärt, dass die bessere Verfügbarkeit der PS5 ein Hauptgrund dafür war, wobei die Sony-Konsole sowohl bei den Stückzahlen als auch bei den Dollar-Verkäufen an erster Stelle stand. Die Switch von Nintendo belegte in diesem Monat den zweiten Platz bei der verkaufen Stückzahl, die Xbox-Series-Konsolen lagen beim Umsatz auf der zweiten Position. Bei den Zubehör-Verkäufen glich ein Anstieg der Ausgaben für Gamepads im September einen Rückgang bei den Headsets/Kopfhörern aus. Das meistverkaufte Accessoire war der Xbox Wireless Controller Carbon Black von Microsoft, sowohl in Stückzahlen als auch in Dollar.

Games-Verkäufe

Die rückläufigen Verkäufe bei Videospielinhalten, um sieben Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wären noch stärker ausgefallen, wenn nicht ein zweistelliger prozentualer Anstieg der Ausgaben für Nicht-Mobile-Abodienste wie PlayStation Plus, Xbox Game Pass und Nintendo Switch Online für einen Ausgleich gesorgt hätten. Konkreter wurde die NPD Group an dieser Steller nicht.

Insgesamt schafften es acht Neueinsteiger in die Top 10 der plattformübergreifenden US-Charts, darunter "FIFA 23", das sogar die Spitze vor "Madden NFL 23" erklomm. "NBA 2K23" von Take-Two Interactive und "Splatoon 3" von Nintendo schafften den Neueinstieg auf den dritten und vierten Platz, allerdings ist zu beachten, dass beide Publisher keine Digitalverkäufe mitgeteilt hatten. "The Last of Us: Part 1" debütiert auf dem fünften Platz. "Saints Row" von Plaion rutscht von Platz zwei auf sieben, bleibt aber in den Top Ten. Die Dauerbrenner "Elden Ring", "Mario Kart 8 Deluxe" (ohne Digitalverkäufe) und "Minecraft" halten sich auf den Positionen neun bis elf. "Marvel's Spider-Man Remastered" fällt von der dritten Chartposition im August auf den zwölften Platz. Spider-Man hatte im August noch viel Rückenwind von der PC-Veröffentlichung. Derweil ist "Assassin's Creed Valhalla" von Platz 36 wieder in die Top 20 auf Startnummer 18 aufgestiegen, höchstwahrscheinlich angefeuert durch die Franchise-Neuigkeiten in der Ubisoft-Forward-Showcase.

Über die Charts: Die NPD Group erhebt die physischen Verkäufe im Einzelhandel. Daten über Digitalverkäufe erhalten die Marktforscher:innen direkt von den Publishern, wobei nicht alle Unternehmen diese Daten bereitstellen, zum Beispiel Nintendo, Bethesda und die Verkäufe von Activision Blizzard im Battle.net auf PC. Die Top-20-Liste ist nach Umsatz gestaffelt und nicht nach verkauften Stückzahlen. Dieser Umsatz umfasst die Verkäufe von Vollversionen und nicht die Ingame-Ausgaben. Games, die in einem Bundle mit bestimmten Konsolen verkauft werden, erfasst die NPD Group ebenfalls nicht.

Games-Verkaufscharts im September 2022 in den USA

Platz (Vormonat) Spiele-Titel auf allen Plattformen

01.(neu) "FIFA 23"

02.(01.) "Madden NFL 23"

03.(neu) "NBA 2K23" (ohne Digitalverkäufe)

04.(neu) "Splatoon 3" (ohne Digitalverkäufe)

05.(neu) "The Last of Us: Part 1"

06.(neu) "Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

07.(02.) "Saints Row"

08.(neu) "JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle"

09.(04.) "Elden Ring"

10.(06.) "Mario Kart 8 Deluxe" (ohne Digitalverkäufe)

11.(07.) "Minecraft"

12.(03.) "Marvel's Spider-Man"

13.(08.) "LEGO Star Wars: The Skywalker Saga"

14.(16.) "Super Smash Bros. Ultimate" (ohne Digitalverkäufe)

15.(24.) "Call of Duty: Black Ops: Cold War"

16.(12.) "Horizon Forbidden West"

17.(13.) "Call of Duty: Vanguard"

18.(36.) "Assassin's Creed: Valhalla"

19.(09.) "MLB: The Show 22" (ohne Digitalverkäufe auf Switch und Xbox)

20.(39.) "Dragon Ball Z: Kakarot"

Games-Verkaufscharts des bisherigen Jahres 2022 in den USA

Platz (Vormonat) Spiele-Titel auf allen Plattformen

01.(01.) "Elden Ring"

02.(02.) "Lego Star Wars: The Skywalker Saga"

03.(05.) "Madden NFL 23"

04.(03.) "Pokémon-Legenden: Arceus" (ohne Digitalverkäufe)

05.(04.) "Horizon Forbidden West"

06.(06.) "MLB: The Show 22" (ohne Digitalverkäufe auf Switch und Xbox)

07.(07.) "Call of Duty: Vanguard"

08.(08.) "Gran Turismo 7"

09.(09.) "Kirby and the Forgotten Land" (ohne Digitalverkäufe)

10.(10.) "Mario Kart 8" (ohne Digitalverkäufe)

11.(neu) "FIFA 23"

12.(11.) "Minecraft"

13.(13.) "Nintendo Switch Sports" (ohne Digitalverkäufe)

14.(12.) "Madden NFL 22"

15.(21.) "Saints Row"

16.(14.) "FIFA 22"

17.(16.) "Super Smash Bros. Ultimate" (ohne Digitalverkäufe)

18.(15.) "Marvel's Spider-Man: Miles Morales"

19.(18.) "Animal Crossing: New Horizons" (ohne Digitalverkäufe)

20.(17.) "Monster Hunter: Rise"

