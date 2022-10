3F Entertainment plant deutschlandweit 30 Immersive-Gamebox-Standorte

Die neu gegründete 3F Entertainment hat die Master-Franchise Lizenz an dem Location-Based-Game-System "Immersive Gamebox" für Deutschland erworben. Bis Jahresende soll die erste Immsersive Gamebox in Berlin eröffnen. Geplant sind weitere Standorte unter anderem in Hamburg, München, Köln, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart. Als Spiele gibt es unter anderem "Angry Birds" und "Squid Game".

Mit großen Plänen startet 3F Entertainment in den Jahresendspurt. Das noch junge Unternehmen hat nach eigenen Angaben die Master-Franchise-Lizenz für Deutschland der Immersive Gamebox erworben. Es handelt sich dabei um ein immersives Spielesystem für Location-based Gaming. Anders als bekannte Systeme wie Hologate handelt es sich nicht um ein VR-basiertes System. Gespielt wird mit zwei bis sechs Spieler:innen in einer 12 Quadratmeter großen Box, die mit Touchscreens, Surround-Sound sowie Mapping- und Tracking-Technologie ausgestattet ist. Die Immersive Gamebox wurde früher als Electronic Gamebox vermarktet und stammt von gleichnamigen britischen Unternehmen.

Wie 3F Entertainment mitteilt, soll noch in diesem Jahr eine erste Location in Deutschland eröffnen und zwar in Berlin am Alexanderplatz. Im Lauf der nächsten fünf Jahre sollen 30 weitere Standorte in Deutschland hinzukommen. Global betrachtet soll die Zahl an Immersive-Gamebox-Standorten von derzeit rund 15 auf 250 steigen. Neben der Partnerschaft mit 3F Entertainment für Deutschland hat Immersive Gamebox auch Franchise-Partner für Irland und die Vereinigten Arabischen Emirate gefunden. Die Standorte in UK und den USA betreibt bzw. vermarktet die britische Firma selbst.

Was Deutschland betrifft, nennt 3F Entertainment zwar keine weiteren Städtenamen abseits des Berliner Alexanderplatz, laut der Internetseite des Franchsie-Geberin Immersive Gamebox ist sogar ebenfalls noch 2022 ein Standort in Hamburg geplant. Für 2023 benennt Immersive Gamebox zudem Eröffnungspläne in Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, München und Stuttgart.

Hinter 3F Entertainment stehen die drei Unternehmer:innen Peter Romanus, Nastassja Köhler und Martin Dencker. Die E-Sport- und Gaming-erfahrene Köhler ist für das operative Geschäft sowie das Marketing zuständig. Der Freizeitindustrie-erfahrene Romanus (Jump House) kümmert sich um Wachstum und Organisation und Dencker um Expansion und die Gewinnung von Standorten.

Inhaltlich bietet Immersive Gamebox eine sehr unterschiedliche Auswahl an Games. Vor allem die Lizenz-basierten Umsetzungen von "Angry Birds" sowie "Squid Game" sorgen für Aufmerksamkeit. Entwickelt werden die Titel von einem Inhouse Game, wobei das britische Unternehmen ein SDK bereit hält und prinzipiell für eine Zusammenarbeit mit Third-Partys offen ist. Interessierte Entwickler:innen können über die Homepage der Firma mit Immersive Gaming in Kontakt treten.