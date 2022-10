VFX-Unternehmen Territory Studio macht Münchner Dependance auf

Der internationale VFX-Spezialist Territory Studio, der schon bei "Keine Zeit zu sterben" und "The Batman" mitarbeitete, eröffnet in München einen Studiobereich und sucht personelle Unterstützung.

Das internationale Graphik- und VFX-Unternehmen Territory Studio mit Sitzen in London und San Francisco, die unter anderem an "Keine Zeit zu sterben" und "The Batman" mitarbeitete, expandiert nach München. Nach Barcelona wird das die zweite Zentrale auf dem europäischen Kontinent. Das neue Studio wird in den Penzing Studios bei München beheimatet sein, einem digitalen Produktions-Hub, den es seit diesem Jahr gibt und der auf Digital- und virtuelle Produktionen spezialisiert ist.

Territory Studio will mit dem Schritt vor allem kreative Talente in Deutschland, aber auch aus Zentral- und Osteuropa ansprechen, die bei zukünftigen Projekten mitarbeiten sollen. 2022 hatte die Gründer David Sheldon-Hicks und Nick Glover die Territory Group gegründet, in das neben Territory Studio auch die übernommene Cantina Creative eingegliedert wurde. Territory sieht in Deutschland vor allem Wachstumsmärkte in den Bereichen Games, Animation und VFX.

Andre Popplestone, Global Executive Creative Director bei Territory Studio, kommentiert: "Dieser neue Ort bietet für Territory Studio eine aufregende Möglichkeit, die Position im europäischen Markt weiter zu verbessern und von den Möglichkeiten des Kontinents zu profitieren. Wir freuen uns darauf, Teil von einem der am schnellsten wachsenden Kreativ-Sektoren Europas zu werden."

Die Möglichkeit, sich auf die Münchner Jobangebote zu bewerben, finden Sie hier.