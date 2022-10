Otto Fricke zu Gast beim gamechanger-Talk

Otto Fricke, der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, wird am 2. November ab 12 Uhr am #gamechanger-Talk des game teilnehmen. Er wird mit game-Geschäftsführer Felix Falk über die Bedeutung des Bundeshaushaltes in Hinblick auf politische und wirtschaftliche Herausforderungen, die parlamentarischen Prozesse und die Weiterentwicklung der bundesweiten Games-Förderung sprechen. Der Politik-Talk kann auf dem Twitch-Kanal des Verbands verfolgt werden.

"So stellt sich nach dem erfolgreichen Start der Games-Förderung die Frage nach einer bedarfsgerechten Anhebung der jährlich 50 Millionen Euro. Denn nicht nur sind durch die Förderung die Anzahl der Mitarbeitenden in den vergangenen zwei Jahren um 12 Prozent und die der Unternehmen sogar um 26 deutschlandweit gestiegen. Auch wird immer deutlicher, dass die starke Nachfrage nach der Games-Förderung weiter anhalten oder sogar noch steigen wird", so hebt der game die Relevanz der Games-Förderung hervor. "Mit dem Erfolg der Förderung wird daher auch der Bedarf an Fördermitteln zunehmen, worauf bereits zeitnah reagiert werden muss."

Auch die Internationale Computerspielesammlung wird im Talk thematisch vertreten sein, schließlich soll die Sammlung von Computer- und Videospielen weitere Räumlichkeiten erhalten, damit das Archiv auch öffentlich und von der Wissenschaft genutzt werden kann.

In vergangenen #gamechanger-Talks hat der game bereits Saskia Esken (SPD), Christian Lindner (FDP), Dorothee Bär (CSU), Tilman Kuban (CDU) oder Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen) begrüßt.

Marcel Kleffmann