Philips bringt neue Gamingmarke Evnia an den Start

Produkt

Mit vier Monitoren und einer Reihe an Peripheriegeräten, die sich an Spielende als Kundschaft richten, brachte Technikhersteller Philips am Wochenende auf einem französischen Event die neue Marke Evnia an die Öffentlichkeit. Ab Dezember soll der erste Monitor verfügbar sein, die Accessoires folgen Mitte 2023.