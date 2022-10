Games-Releases in Kalenderwoche 43 vom 24. bis 30. Oktober 2022

Produkt

Jede Woche erscheinen zahlreiche neue Computer- und Videospiele, egal ob in digitaler Form oder physisch im Einzelhandel. In der wöchentlichen Release-Vorschau stellt GamesMarkt eine Auswahl dieser Games vor, unter anderem "Call of Duty Modern Warfare 2", "Star Ocean: The Divine Force" und "Bayonetta 3".