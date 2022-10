"Euro Truck Simulator 2" feiert 13 Millionen verkaufte Einheiten und 80 Millionen DLC-Sales

In den zehn Jahren seit Release verkaufte der Hit-Simulationstitel "Euro Truck Simulator 2" 13 Millionen Einheiten, dazu kommen 80 Millionen DLC-Verkäufe. Developer SCS Software hat eine weitere Dekade Unterstützung geplant.

Zum zehnten Geburtstag des "Euro Truck Simulator 2", den SCS Software letzte Woche feierte, gab der tschechische Entwickler Erfolgszahlen bekannt: Über 13 Millionen Einheiten verkaufte der Simulationstitel seit 2012, dazu kommen geschlagene 80 Millionen DLC-Verkäufe laut Steam-Statistiken. Darin sind allerdings kosmetische DLCs und größere Spielwelt-Addons zusammengefasst. Um die Meilensteine zu feiern, veranstaltet SCS Software derzeit ein zeitbegrenztes Ingame-Event mit einzigartigen Belohnungen.

Der "Euro Truck Simulator 2" schaffte es zum Start in diversen europäischen Ländern in die oberen Ränge der Verkaufscharts, darunter auch in Deutschland. SCS Software möchte den Titel "mindestens noch eine weitere Dekade" unterstützen - gibt jedoch noch keine Pläne für einen möglichen Nachfolger bekannt.

Pascal Wagner