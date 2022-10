Xsolla geht Partnerschaft mit Alipay+ ein und baut NFT-Lösung aus

Alipay+ wird in die Zahlungssysteme von Xsolla integriert. Damit ergänzt das US-Unternehmen die angebotenen Bezahloptionen um die in Asien führenden Dienste, vor allem in Südostasien soll die Reichweite gesteigert werden. Auch die eigenen NFT-Lösungen werden ausgebaut.

Der auf Videospiele spezialisierte Online-Bezahldienstleister Xsolla hat die Integration von Alipay+ angekündigt. Alipay+ ist ein Portfolio globaler mobiler Zahlungs- und Marketinglösungen der Ant Group, über die Zahlungen über in Asien führenden e-Wallets, darunter Alipay-Wallet in China oder GCash-Wallet auf den Philippinen, abgewickelt werden können.

Xsolla möchte, durch die zusätzlichen Zahlungsmethoden, die Reichweite in Asien ausbauen, Digital-First-Kunden ansprechen und Videospiele in neue Märkten einführen, vor allem in Südostasien. In einigen Märkten war es bisher nicht möglich, Spiele zu kaufen, da die vorherrschende, lokale Bezahloption nicht in den Games verfügbar war. "Über die Partnerschaft kann Xsolla seine Enterprise-, Indie-Games-Partner und mittelständische Partnerunternehmen mit kundenorientierten Marketingaktionen versorgen, sodass diese neue Spieler ansprechen können", heißt es. Das Unternehmen hebt hervor, dass Spieler:innen sowohl Videospiele als auch Ingame-Items mit ihren bevorzugten (lokalen) Zahlungsmethoden bezahlen können.

"Wir machen große Fortschritte dabei, unsere Kunden auf der ganzen Welt zu unterstützen, ihre Spiele in über 200 Regionen - darunter Korea, China, Malaysia, Indien und jetzt auch Japan - zu vermarkten, zu verkaufen und zu monetarisieren", sagt Chris Hewish, Präsident von Xsolla. "Als globales Unternehmen helfen uns Partnerschaften wie diese dabei, Zahlungsoptionen für Spiele weltweit anzubieten. In einigen Märkten konnten Spieler nicht spielen, weil ihre bevorzugte Zahlungsmethode nicht verfügbar war, um ihre Lieblingsspiele zu kaufen."

"Mit der Alipay+-Partnerschaft können wir nun weitere Teile Chinas abdecken und haben gleichzeitig den Zugang zu den größten E-Wallets in Indonesien, Malaysia, den Philippinen, Korea, Thailand und Hongkong erweitert", so Anton Zelenin, Head of Payments and Commerce bei Xsolla. "Und das ist noch nicht alles: Eine direkte Partnerschaft mit Alipay+ eröffnet uns neue Möglichkeiten, die uns über die Anbieter alleine nicht zur Verfügung stehen würden ? insbesondere die Marketing-Möglichkeiten schaffen einen Mehrwert für die bestehenden Lösungen von Xsolla."

Xsolla ist seit mehr als acht Jahren in Asien tätig. Zur Niederlassung in Seoul (Korea) sind Anfang dieses Jahres weitere in Peking (China), Kuala Lumpur (Malaysia) und kürzlich Tokio (Japan) hinzugekommen. Das Unternehmen hat auch eine Niederlassung in Berlin.

"Wir freuen uns, mit globalen Marken wie Xsolla zusammenzuarbeiten", sagt Jing Yin, General Manager of Global Strategic Accounts of International Business Group bei Ant Group. "Die digitale Unterhaltungsindustrie hat in den letzten Jahren ein starkes Wachstum erlebt. Wir sind bereit, Xsolla und seine Kunden in der Branche zu unterstützen, um mehr digitalaffine Kunden in Asien zu erreichen."

Darüber hinaus hat Xsolla die eigene NFT-Lösung ausgebaut und damit die Barrieren zum Web 3.0 verringert. Mit den neuen Funktionen können Partner:innen von Xsolla es den Nutzer:innen ermöglichen, NFTs zu verkaufen, zu speichern, zu minten und an die Wallets zu übermitteln, und zwar innerhalb einer in weitere Xsolla-Lösungen integrierten Schnittstelle. Die wichtigsten Blockchains, einschließlich Ethereum, Solana und Polygon, werden unterstützt - sowie mehr als 100 e-Wallets.

Marcel Kleffmann