Samsung ist Partner der Caggtus Leipzig

Das Gaming-Festival Caggtus, das im April 2023 in Leipzig sein Debüt feiern wird, hat mit Samsung einen namhaften Partner gefunden. Samsung wird das Event von Beginn an begleiten, zusammen mit der Leipziger Messe.

"Im Koop-Modus zum Gaming-Festival des Jahres", so beginnt die Ankündigung der Partnerschaft von Samsung und der Leipziger Messe. Beide Unternehmen wollen bei der Umsetzung der Caggtus in Leipzig zusammenarbeiten. Samsung baut somit sein Engagement in der Gaming-Branche weiter aus und verdeutlicht den Stellwert, den die Gaming-Community für das Unternehmen einnimmt, zumal die Firma diverse Produkte aus den Bereichen Display, Storage, TV und Mobile eXperience anbietet. Auf der gamescom 2022 wurde bereits der Samsung Gaming Hub auf Smart-Monitor-Geräten oder TVs von Samsung präsentiert, der Zugriff auf Cloud-Gaming-Dienste erlaubt.

"Gaming ist weit mehr als ein Trend. Gaming ist ein Lebensstil, der in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist. Dabei umso bemerkenswerter: Dank Crossplay wächst die Community ununterbrochen und kennt kaum mehr Grenzen. Ob Konsole, PC oder Mobile-Gaming, all diese begeisterten Gaming-Fans sind für Samsung nicht nur Kund:innen, sondern Partner:innen. Ihr Feedback ist für unsere Produktentwicklung unerlässlich. Deshalb freuen wir uns, den engen Austausch mit der Gaming-Community als Partner von Caggtus Leipzig zu vertiefen. Gemeinsam mit der Leipziger Messe haben wir beschlossen, die Veranstaltung von Beginn an zu begleiten, um die Zukunft des Events und des Gamings gemeinsam mit der Gaming-Szene zu gestalten", sagt Mario Winter, Vice President Marketing Samsung Electronics Germany.

Die Caggtus findet vom 14. bis 16. April 2023 auf dem Gelände der Leipziger Messe statt. Das Event bietet ein vielfältiges Programm auf der Event-Bühne, eine interaktive Entertainment-Area, eine Expo-Area und eine eigene Halle für die LAN-Party. Das Festival wird von verschiedenen Creator:innen und Streamer:innen begleitet.

"Im Bereich hochwertiger und innovativer Gaming-Hardware gehört Samsung zu den wichtigsten Playern weltweit. Deshalb sind wir sehr stolz, dass wir das Unternehmen als Partner für die Erstauflage von Caggtus Leipzig gewonnen haben und somit unsere langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen. Gemeinsam werden wir eine spektakuläre Premiere des Gaming-Festivals auf die Beine stellen und unserer treuen Community eine einzigartige Erfahrung bescheren. Mit dieser Kooperation legen wir dafür den Grundstein", erklärt Constantin Strobel, Projektdirektor Caggtus Leipzig.

Marcel Kleffmann