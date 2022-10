Hochschule Bremen schafft es in "Student Showcase" von Epic

36 Projekte von 22 Universitäten wählte Epic Games in diesem Jahr für den "Student Showcase 2022" für Unreal Engine aus. Aus Deutschland schaffte "Nexus: A World Beyond" von der Hochschule Bremen in die Auswahl.

Wenn die Macher:innen der Unreal Engine ein Showreel zusammenstellen blickt die Branche auf. Das gilt erst recht für das "Student Showcase", zu dem Studierende aus aller Welt Projekte einreichen können, die mit der Unreal Engine erstellt werden. 2022 wurde die Möglichkeit laut Epic Games von 90 Schulen aus 38 Ländern genutzt. In die Auswahl des gut zwei Minuten langen Videos schafften es jedoch 36 Projekte von 22 Universitäten.

Über die Auswahl freuen darf man sich aus Deutscher Sicht vor allem in Bremen. Das Game-Projekt "Nexus: A World Beyond" der Hochschule Bremen (HSB) schaffte es als einziger Beitrag aus Deutschland in den "Student Showcase 2022". Dort befindet sich die HSB in guter Gesellschaft. Universitäten und Hochschulen von Australien bis USA, von Singapur und Südkorea bis Kanada wurden ausgewählt. Einige wenige Universitäten schafften es zudem mit mehr als einem Projekt in die Auswahl, so wie Isart Digital aus Paris (4 Projekte), die University of Southern California (L.A./USA), Gnomon - School of VFX, Games & Animation (L.A./USA), die Bournemouth University (Poole, UK) un d die Breda University of Applied Sciences (Breda/NL; je 3 Projekte).