"Silent Hill" ist zurück: Konami kündigt drei neue Spiele, Film und mehr an

Konami kündigte gestern Nacht während der "Silent Hill Transmission" mehrere neue Silent-Hill-Projekte an. Das Remake von "Silent Hill 2" entsteht bei Bloober Team, den Macher:innen von "Layers of Fear" und "The Medium". Die Neuauflage wird die Unreal Engine 5 nutzen. Komponist Akira Yamaoka, der den Soundtrack zum Original beigesteuert hat, wird ebenfalls an der Neuauflage beteiligt sein. Concept Artist Masahiro Ito wird ebenfalls am Spiel mitwirken. Andere Veteranen der Marke, wie der Game Director Keiichiro Toyama, werden nicht am Remake beteiligt sein. Das Remake zu "Silent Hill 2" wird zu einem noch unbekannten Zeitpunkt für PlayStation 5 und PC veröffentlicht werden.

Produzent Motoi Okamoto: "Silent Hill kehrt als Highend-Spiel zurück. Wir sind stolz, die Veröffentlichung von Silent Hill 2 für PlayStation und Steam anzukündigen, dem besten Spiel der Silent-Hill-Reihe. Die Spieler können sich auf dieses hochwertige Remake, das von einer Gruppe von Horrorspiel-Experten zum Leben erweckt wird, wirklich freuen."

Bloober Team CEO Piotr Babieno: "Silent Hill 2 war das Spiel, das unsere gemeinsame Vision bei Bloober Team prägte. Es ist das Spiel, das uns in das Abenteuer der Spieleentwicklung gebracht hat. Jetzt stehen wir vor der ultimativen Herausforderung: Der Herausforderung, unsere Jugenderinnerungen an das ultimative Spiel in eine Sprache zu übersetzen, mit der moderne Spieler etwas anfangen können ? und dabei gleichzeitig ein Erlebnis schaffen, das dem Original treu bleibt."

"Silent Hill: Townfall" wird von Annapurna Interactive und den Stories-Untold-Macher:innen No Code Studios entwickelt. Es wurden keine Informationen verraten, wie die Handlung oder das Gameplay des Spiels aussehen werden, wann und für welche Plattformen der Titel erscheinen wird. "Silent Hill f" verfrachtet das Franchise ins Japan der 1960er-Jahre. Die Geschichte wird vom Horror-Autoren Ryukishi07 geschrieben, der für die Romanreihe "When They Cry" bekannt ist. "Silent Hills f" hat noch kein Release-Datum.

"Silent Hill: Ascension" ist ein interaktives Streaming-Erlebnis. Nutzer:innen können die Handlung und die Charaktere kontrollieren. "Silent Hill: Ascension" soll 2023 erscheinen. Star-Trek- und Star-Wars-Regisseur J. J. Abrams wird mit Bad Robot Games am Projekt beteiligt sein. Genvid Entertainment, Behvaiour Interactive und dj2 Entertainment werden ebenfalls am Streaming-Erlebnis mitwirken.

Konami kündigte mit "Return to Silent Hill" auch einen weiteren Film an. Christophe Gans wird Regie führen. Er war bereits als Regisseur beim ersten Silent-Hill-Film tätig. Auch Victor Hadida, der als Produzent für den ersten Film tätig war, ist wieder mit dabei. Die Handlung des Films soll die Geschehnisse des zweiten Spiels aufgreifen. Weitere Informationen und ein ausführlicher Trailer sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Adriano D'Adamo