Zwei Effie Awards für Instinct3 und Jung von Matt

Das Agenturduo Instinct3 und Jung von Matt erhält zwei Effie Awards. Die Auszeichnung für effektives Marketing in Bronze bekommt die Launch-Kampagne des E-Sport-Teams Eintracht Spandau. Es ist bisher die einzige deutsche E-Sport-Kampagne, die mit einem Effie ausgezeichnet wurde. Silber geht an eine Influencer-Kampagne für die Sparkassen.

Sowohl Instinct3 als auch Jung von Matt sind mit zwei Effie Awards ausgezeichnet worden. Den Bronze-Effie gab es für die Eintracht-Spandau-Kampagne "Hier is Real" in der Kategorie "New New". "Das E-Sport-Team wurde im November des vergangenen Jahres von den Agenturen Jung von Matt Nerd mit 20 Prozent der Anteile und Instinct3 mit 80 Prozent der Anteile gegründet, während sich Sportfive als Vermarktungspartner und die Division Bravado von Universal Music als Merchandise-Partner dem Projekt anschlossen", fasst das Agenturduo zusammen. Seitdem sorgt Eintracht Spandau in der deutschen E-Sport-Branche mit Publicity-Stunts für Aufsehen, wie jüngst der Eklat bei der Sportbusiness-Konferenz (GamesMarkt berichtete).

Die Sparkassen-Werbekampagne wurde mit Silber im Bereich "Influencer Marketing" ausgezeichnet. Herzstück ist das Video "Raus aus der Zockerhölle" auf dem YouTube-Kanal des Instinct3-Influencers Maximilian "HandOfBlood" Knabe, in dem er den E-Sport-Berater "Sparkassen-Hänno" mimt. Hintergrund: "Jung von Matt Sports war dabei verantwortlich für die integrierte Gesamtstrategie der Kampagne, während Instinct3 die Kreativdirektion und Produktion der an die Gaming-Community gerichteten Maßnahmen verantwortete."

"Als wir damals mit der Jung von Matt Nerd gemeinsam eine Firma gründeten, sagte uns ein Kollege von Jung von Matt Sports, wir würden gerade ?quasi seine komische Schwester heiraten? - und irgendwie hat er Recht behalten", sagt Johannes Gorzel, Co-Geschäftsführer von Instinct3. "Unsere Zusammenarbeit mit den Jung von Matt-Agenturen ist inzwischen geprägt von familiärem Verständnis und beherzter Streitbereitschaft. Jung von Matt ist als Europas renommierteste Werbeagentur stets bedacht, höchste Exzellenz in der Markenkommunikation zu gewährleisten, während Instinct3 sich insbesondere den Bedürfnissen der Gaming-Community und ihrer Protagonist:innen verpflichtet fühlt. Dieser Mix lässt Großartiges entstehen!"

Toan Nguyen und Robert Zitzmann, Partner der Jung von Matt Gruppe, freuen sich über die Effies: "Wir sind stolz auf diesen historischen Erfolg, der noch einmal unterstreicht, dass kultur- und communityzentrierte Kommunikation für Marken in Umfeldern wie Gaming und E-Sport zukunftsweisend ist."

Die Effie Awards Germany werden von dem Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA vergeben. Mit dem Preis werden erfolgreiches Marketing-Strategien und -Kampagnen ausgezeichnet. GWA: "Der Effie hat eine Sonderstellung unter den Auszeichnungen der Branche und lenkt den Fokus auf das, was wirklich zählt: Wirksamkeit von Kommunikation und deren Wertbeitrag zum Unternehmenserfolg". Die offizielle Preisverleihung der Effie Awards findet am 9. November 2022 in Leipzig statt.

Marcel Kleffmann