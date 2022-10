Finales Aussteller-Line-up und Programm der Polaris Convention

Vom 28. bis zum 30. Oktober findet in Hamburg die erste Polaris Convention statt. Insgesamt 150 Aussteller und Partner haben ihre Teilnahme an dem "spielbaren Erlebnispark", so beschreiben die Veranstalter:innen das Event, zugesagt. Neu dabei sind Plaion mit "Goat Simulator 3", "The Siege and the Sandfox" und "The King of Fighters XV" und Warner Bros mit "MultiVersus". Zudem kommen Indie-Entwickler aus Bayern in den Norden und zeigen ihre Projekte am Stand von Games Bavaria. Weitere Neuankömmlinge unter den Partnern und Ausstellern sind TikTok, Ubisoft, Plitch und Assemble Entertainment, die sich unter anderem Nintendo, Capcom, Gamecity Hamburg, Daedalic Entertainment, Wired Productions etc. anschließen (Übersicht). Bei den Content Creatorn haben Nasti und Kevin von Eintracht Spandau ihre Teilnahme bestätigt, zusammen mit PietSmiet, Lara Loft, Papaplatte, DoktorFroid, Ninotaku und vielen weiteren.

"Das Programm der Polaris umfasst Cosplay, Tabletop, E-Sports-Turniere, Kochen und viele weitere Aktivitäten. Auch ins Guinnessbuch der Rekorde will es die Polaris schaffen: Body Kitchen wird am Samstag einen Weltrekordversuch zu den meisten Zuschauern in einem Ernährungskurs-Livestream abhalten. Im Retroareal werden mit einer opulenten Ausstellung 50 Jahre Videospiele gefeiert und Retro-Multiplayer-Sessions abgehalten - jede Menge alte Spiele können erlebt und gekauft werden. Am Sonntag findet sogar ein eigener Retroflohmarkt statt", so wird das Programm in der Pressemitteilung kurz umrissen. Das gesamte Programm ist hier zu finden. Nintendo plant beispielsweise folgendes: "Am Stand Nr. 177 in Halle A1 können die Fans von Super Mario & Co. aktuelle Spiele für Nintendo Switch anspielen. Unter anderem stehen Spielstationen mit den Titeln Mario + Rabbids Sparks of Hope, Nintendo Switch Sports sowie Splatoon 3 für sie bereit. Obendrein bietet sich die Gelegenheit, bei Nintendo Creator wie Minimoli und DestinyCast zu treffen und witzige Erinnerungsfotos zu schießen."

Darüber hinaus ist die Multiplayer-Game-App der Community-Convention veröffentlicht worden, zunächst nur für iOS. Die Version für Android folgt in wenigen Tagen. In der App lässt sich ein eigener Avatar für das Event erstellen, um Sticker zu sammeln, Freund:innen zu finden, Belohnungen freizuschalten und "gemeinsam" zu spielen.

Marcel Kleffmann