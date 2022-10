Netflix prüft Cloud-Gaming-Angebot und eröffnet neues Gamesstudio

Unternehmen

Mike Verdu, Vice President of Games von Netflix, verriet auf der Techcrunch Disrupt, dass das Unternehmen die Möglichkeit eines eigenen Cloud-Gaming-Angebots prüft. Weiterhin eröffnet der Streamingdienst ein Gamestudio in Südkalifornien. Die Leitung des Studios wurde ebenfalls bekannt gegeben und wie viele Spiele sich aktuell bei Netflix in Entwicklung befinden.