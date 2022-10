Warner Bros kündigt "Mortal Kombat: Onslaught" für Mobilgeräte an

Warner Bros kündigt mit "Mortal Kombat: Onslaught" einen Mobile-Ableger des Franchise für Mobile an. Der Titel soll 2023 weltweit erscheinen. Neatherrealm Studios entwickelt den Titel und wird ihn zusammen mit Warner Bros. co-publishen. Spieler:innen müssen in dem Sammelrollenspiel ein Team an Kämpfer:innen zusammenstellen, um an großen Echtzeit-Massenkämpfen teilzunehmen. Der Titel soll laut dem Entwickler eine cineastische Geschichte auf Konsolenniveau bieten. "Mortal Kombat: Onslaught" wird der zweite Titel des Franchise sein, der für Mobilgeräte erscheinen wird. "Mortal Kombat Mobile" erschien 2015 und wurde mehr als 150 Millionen Mal heruntergeladen.

"'Mortal Kombat' ist ein legendäres Franchise und Popkultur-Phänomen, das die Spieler:innen immer wieder begeistert und das Kampfspiel-Genre auf verschiedenen Plattformen vorantreibt. 'Mortal Kombat: Onslaught' ist ein Beweis dafür, warum 'Mortal Kombat' seit über 30 Jahren ein Top-Gaming-Franchise ist, da das Netherrealm-Team weiterhin innovativ ist und den Fans neues Gameplay bietet", so David Haddad, Präsident von Warner Bros. Games.

"Wir erweitern die Grenzen von 'Mortal Kombat', um den Spieler:innen die Möglichkeit zu geben, die Serie auf neue Art und Weise zu erleben, während wir dem Kern der Serie treu bleiben. Mit 'Mortal Kombat: Onslaught' haben wir 'Mortal Kombat' in ein strategisches, teambasiertes Sammel-RPG mit rasanten, gruppenbasierten Nahkämpfen umgewandelt, das sowohl neue als auch bestehende Fans begeistern wird", erklärt Ed Boon, Chief Creative Officer bei Nethertealm Studios.

Adriano D'Adamo